Владислав Емченко о победе над ЦСКА: «Загнались в валидольную концовку, потрепали нервы»

Владислав Емченко отметил «валидольную» концовку матча против ЦСКА.

«Очень результативная встреча. Против ЦСКА никогда нельзя расслабляться, необходимо держать концентрацию все сорок минут и придерживаться плана на игру, что мы сегодня и делали.

Вели по ходу встречи, было даже преимущество в районе семи очков, но ЦСКА все равно достал и загнались в валидольную концовку, потрепали нервы. Тем не менее подарили болельщикам такую красивую игру. Рад, что победа осталась за нами. Посвящаю успех нашим любимым болельщикам.

Как отметите победу?

Отдыхать я летом буду. А сейчас съезжу к отцу, проведаю его. Он в Москве живет. Ну, а завтра дорога домой, за новыми победами», — сказал защитник «Локомотива-Кубань».