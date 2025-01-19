Владислав Емченко о победе над ЦСКА: «Загнались в валидольную концовку, потрепали нервы»
Владислав Емченко отметил «валидольную» концовку матча против ЦСКА.
«Очень результативная встреча. Против ЦСКА никогда нельзя расслабляться, необходимо держать концентрацию все сорок минут и придерживаться плана на игру, что мы сегодня и делали.
Вели по ходу встречи, было даже преимущество в районе семи очков, но ЦСКА все равно достал и загнались в валидольную концовку, потрепали нервы. Тем не менее подарили болельщикам такую красивую игру. Рад, что победа осталась за нами. Посвящаю успех нашим любимым болельщикам.
Как отметите победу?
Отдыхать я летом буду. А сейчас съезжу к отцу, проведаю его. Он в Москве живет. Ну, а завтра дорога домой, за новыми победами», — сказал защитник «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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