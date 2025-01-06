«Реал» проявляет интерес к Сэму Деккеру

«Реал» может подписать контракт с экс-игроком НБА.

Мадридский клуб проявляет интерес к форварду Сэму Деккеру (30 лет, 203 см), который ранее заключил краткосрочный контракт с «Ховентудом».

В 7 матчах АСВ американец набирает 14,3 очка и 5,4 подбора в среднем за игру при 50,0% попаданий из-за дуги. Его соглашение истекает в середине января.