«Реал» проявляет интерес к Сэму Деккеру
«Реал» может подписать контракт с экс-игроком НБА.
Мадридский клуб проявляет интерес к форварду Сэму Деккеру (30 лет, 203 см), который ранее заключил краткосрочный контракт с «Ховентудом».
В 7 матчах АСВ американец набирает 14,3 очка и 5,4 подбора в среднем за игру при 50,0% попаданий из-за дуги. Его соглашение истекает в середине января.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: MARCA
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