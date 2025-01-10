Девонте Грэм интересен «Реалу»

«Реал» проявляет интерес к бывшему игроку НБА.

Разыгрывающий Девонте Грэм (29 лет, 185 см) попал в сферу интересов мадридского клуба.

В минувшем сезоне Грэм провел 23 матча в НБА за «Сан-Антонио», набирая в среднем 5,0 очка и 2,1 передачи.