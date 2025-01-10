0

Девонте Грэм интересен «Реалу»

«Реал» проявляет интерес к бывшему игроку НБА.

Разыгрывающий Девонте Грэм (29 лет, 185 см) попал в сферу интересов мадридского клуба.

В минувшем сезоне Грэм провел 23 матча в НБА за «Сан-Антонио», набирая в среднем 5,0 очка и 2,1 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Чемы де Лукаса
logoНБА
logoчемпионат Испании
logoРеал
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoДевонте Грэм
возможные переходы
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» рассматривает варианты усиления среди игроков НБА. В списке интересов испанского клуба Деннис Смит
20 декабря 2024, 10:59
«Реал» заинтересован в подписании Лонни Уокера
321 октября 2024, 12:16
Джеди Осман – приоритетная цель «Реала»
2 сентября 2024, 09:17
Давис Бертанс, Эван Фурнье и Джеди Осман находятся в сфере интересов «Реала»
31 августа 2024, 13:36
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Жальгирис» – «Реал», «Црвена Звезда» сыграет с «Парижем» и другие матчи
19 минут назад
Стив Керр: «Родной район выглядит апокалиптически. Это шокирует»
10сегодня, 12:09
Эррик Макколлум стал игроком «Фенербахче»
2сегодня, 11:19
Победившая команда на Матче звезд Лиги ВТБ получит приз 5 миллионов рублей
сегодня, 10:43
Игрок «Гуанчжоу» отстранен клубом за то, что пронес девушку в отель в чемодане накануне игры
48сегодня, 10:23Фото
Джо Маззулла считает, что Дженнингс нарывается на неприятности, называя Тейтума «самой слабохарактерной суперзвездой в истории «Селтикс»
18сегодня, 09:58
Чарльз Баркли о желании «Санз» выменять Батлера: «Девин Букер слишком милый»
10сегодня, 09:29
Юсуф Нуркич о пропуске матча по решению тренера: «Без комментариев»
5сегодня, 09:19
«Решили попробовать вариант с Пламли и Игодаро». «Санз» не выпускали Нуркича в матче с «Хоукс» по решению тренера
1сегодня, 08:57
«Лейкерс» о переносе матча с «Хорнетс» из-за пожара: «Сегодня мы должны сосредоточиться на том, что важнее всего»
1сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Гравлин-Дюнкерк»
5 минут назад
Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Цибоной»
5 минут назад
«Барселона» может усилить состав Дароном Расселлом
51 минуту назад
Блэйк Гриффин об отказе от подписания контракта с чемпионским «Бостоном»: «Выходил на площадку, но не мог сделать то, что хочу»
3сегодня, 11:05
«Парма» продала все билеты на матч с ЦСКА
сегодня, 07:13
Президент «Уралмаша» – о причинах расставания с Джонни О’Брайантом: «У него лишний вес, и он не так сильно хотел тренироваться»
1вчера, 17:54
Тимофей Мозгов: «До района, где мы живем, пожары довольно далеко»
1вчера, 16:48
Валерий Лиходей стал игроком грозненского «Динамо»
вчера, 15:51
«Индиане» придется отдать Беннедикта Матурина или Джараса Уокера, если она хочет приобрести Кэма Джонсона
6вчера, 15:35
Самсон Руженцев забросил невероятный мяч из-за щита в матче Кубка России
вчера, 14:06Видео
Рекомендуем