Девонте Грэм интересен «Реалу»
«Реал» проявляет интерес к бывшему игроку НБА.
Разыгрывающий Девонте Грэм (29 лет, 185 см) попал в сферу интересов мадридского клуба.
В минувшем сезоне Грэм провел 23 матча в НБА за «Сан-Антонио», набирая в среднем 5,0 очка и 2,1 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Чемы де Лукаса
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