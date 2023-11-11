Леброн Джеймс первым в истории НБА добрался до отметки в 5 тысяч потерь
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз вошел в историю НБА.
Джеймс первым в истории НБА добрался до отметки в 5 тысяч потерь. Это случилось по ходу матча с «Финиксом», когда 38-летний баскетболист потерял мяч в середине второй четверти.
Джеймс стал единоличным лидером НБА по потерям в 2021 году, когда обошел Карла Мэлоуна (4 525).
За карьеру 7.3 ассиста и 3.5 потери
За такую большую карьеру нормальное число, условный Лука уже за первые сезоны в среднем 4+ делает