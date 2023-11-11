Леброн Джеймс первым в истории НБА добрался до отметки в 5 тысяч потерь

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Баскетбол - видео Карл Мэлоун Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз вошел в историю НБА.

Джеймс первым в истории НБА добрался до отметки в 5 тысяч потерь. Это случилось по ходу матча с «Финиксом», когда 38-летний баскетболист потерял мяч в середине второй четверти. 

Джеймс стал единоличным лидером НБА по потерям в 2021 году, когда обошел Карла Мэлоуна (4 525).

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8 комментариев

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Catch22
учитывая, что он по передачам оказывается в топе среди PG будучи SF, то не так и плохо, потери коррелируют с высоким USG обычно
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Дмитрий Титов
истинно царская лычка)
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Михаил Опякин
Ну не Король ли?
+5
-3
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SHawk
В этом сезоне на 5.4 ассиста приходится 4.1 потери, многовато
За карьеру 7.3 ассиста и 3.5 потери
+2
0
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MTZ_2022
Рекорд за рекордом)
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VKing24
Поздравляем!

За такую большую карьеру нормальное число, условный Лука уже за первые сезоны в среднем 4+ делает
+4
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totocash
его потеряйшество) но сегодня играл круто, вопросов нет
0
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