Звездный форвард « » в очередной раз вошел в историю .

Джеймс первым в истории НБА добрался до отметки в 5 тысяч потерь. Это случилось по ходу матча с « », когда 38-летний баскетболист потерял мяч в середине второй четверти.

Джеймс стал единоличным лидером НБА по потерям в 2021 году, когда обошел (4 525).