Рекордные в карьере 38 очков от Остина Ривза помогли «Лейкерс» одолеть «Нетс»

Остин Ривз обновил личный рекорд результативности.

Форвард «Лейкерс » набрал 38 очков при 13 из 23 с игры и 8 из 8 с линии в победной встрече с «Нетс» (102:101).

За 37 минут Остин также набрал 3 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Ривз ранее дважды за карьеру набирал по 35 очков.