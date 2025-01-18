Видео
1

Рекордные в карьере 38 очков от Остина Ривза помогли «Лейкерс» одолеть «Нетс»

Остин Ривз обновил личный рекорд результативности.

Форвард «Лейкерс» набрал 38 очков при 13 из 23 с игры и 8 из 8 с линии в победной встрече с «Нетс» (102:101).

За 37 минут Остин также набрал 3 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Ривз ранее дважды за карьеру набирал по 35 очков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoБруклин
logoНБА
logoОстин Ривз
logoБаскетбол - видео
logoЛейкерс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
36+15+8 от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» снова обыграть «Сакраменто»
929 декабря 2024, 06:30Видео
Остин Ривз и Джонатан Куминга – авторы лучших моментов игрового дня НБА
126 декабря 2024, 08:43Видео
Остин Ривз оформил трипл-дабл (26+10+10) в победном матче с «Уорриорз»
926 декабря 2024, 05:45Видео
Остин Ривз избежал серьезной травмы спины
21 декабря 2024, 13:43Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. 36 очков Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Нью-Йорк», «Денвер» взял верх над «Майами» с вернувшимся Батлером и другие результаты
80сегодня, 05:50
Санти Альдама набрал рекордные в карьере 29 очков, «Мемфис» разгромил «Сан-Антонио» в гостях
25 минут назадВидео
Энтони Дэвис пропустил третий матч в сезоне. Форварда «Лейкерс» беспокоит стопа
32 минуты назад
Д’Анджело Расселл смазал бросок на победу в первом матче против «Лейкерс» после обмена
143 минуты назадВидео
Шэй Гилджес-Александер пропустил матч с «Далласом» из-за растяжения связок запястья
сегодня, 06:11
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – «Парма», «Нижний Новгород» примет «Уралмаш»
сегодня, 06:01
Зайон Уильямсон исполнил эффектный данк в матче с «Ютой». В активе форварда 24 очка и 14 подборов
3сегодня, 05:55Видео
Йокич оформил трипл-дабл благодаря передаче из-за спины на Гордона, который вколотил сверху
2сегодня, 05:39Видео
36 очков, 13 подборов и 7 передач от Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Нью-Йорк»
сегодня, 05:10Видео
Джа Морэнт пропустил 18-й матч в сезоне и больше не претендует на индивидуальные награды чемпионата НБА
1сегодня, 04:53
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Арис» – «Колоссос», «Лаврион» встретится с «Перистери»
11 минут назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Тюрк Телеком», «Дарушафака» встретится с «Мерсином»
21 минуту назад
Чемпионат Франции. «Страсбур» уступил «Бурку»
вчера, 20:59
Американский форвард Джеймс Наннэлли продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:10
Чемпионат Турции. «Яловаспор» одолел «Манису»
вчера, 20:07
Запрет Димитрису Яннакопулосу на посещение матчей чемпионата Греции до июня остается в силе
вчера, 16:29
Артур Куруц перешел из «Мурсии» в «Бреоган»
вчера, 13:51
Тайрон Уоллес присоединился к «Галатасараю»
вчера, 13:41Фото
Чарльз Баркли о видео с Фоксом: «Снимай свой ТикТок, пока его не запретили»
3вчера, 10:26
Владислав Емченко: «В последние годы наши матчи с ЦСКА очень интересные и захватывающие»
вчера, 09:35
Рекомендуем