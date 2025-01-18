Рекордные в карьере 38 очков от Остина Ривза помогли «Лейкерс» одолеть «Нетс»
Остин Ривз обновил личный рекорд результативности.
Форвард «Лейкерс» набрал 38 очков при 13 из 23 с игры и 8 из 8 с линии в победной встрече с «Нетс» (102:101).
За 37 минут Остин также набрал 3 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Ривз ранее дважды за карьеру набирал по 35 очков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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