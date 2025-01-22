1-й номер драфта Заккари Рисаше пропустит как минимум одну неделю с мышечной травмой
1-й номер драфта Заккари Рисаше получил травму.
Форвард «Атланты» пропустит еще как минимум одну неделю из-за растяжения приводящей мышцы левого бедра.
Рисачер уже пропустил три встречи из-за травмы. «Атланта» отмечает, что француз «прогрессирует в реабилитации и будет повторно обследован примерно через неделю».
19-летний баскетболист в среднем набирал по 10,5 очка, 3,5 подбора и 1,2 передачи за игру в 39 матчах сезона. Он реализовал 28,1% трехочковых.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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