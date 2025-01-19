«Что, черт возьми, я должен сказать?» Энтони Эдвардс раскритиковал командную химию

Энтони Эдвардс раскритиковал командную химию в «Миннесоте».

«Иногда бывает тяжело, потому что, как будто смотришь на всех, и у каждого своя цель. И что, черт возьми, я должен сказать?

Я пытаюсь стать лучше в этом аспекте, чтобы понять, что, черт возьми, сказать, чтобы у всех была одна цель, потому что сейчас у всех разные цели», – заявил атакующий защитник «Миннесоты».