«Что, черт возьми, я должен сказать?» Энтони Эдвардс раскритиковал командную химию
Энтони Эдвардс раскритиковал командную химию в «Миннесоте».
«Иногда бывает тяжело, потому что, как будто смотришь на всех, и у каждого своя цель. И что, черт возьми, я должен сказать?
Я пытаюсь стать лучше в этом аспекте, чтобы понять, что, черт возьми, сказать, чтобы у всех была одна цель, потому что сейчас у всех разные цели», – заявил атакующий защитник «Миннесоты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ABC7 New York
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