Илона Корстин: «Переход в «Зенит» придаст карьере Алексея Шведа дополнительный импульс»
Илона Корстин считает, что Алексей Швед принял верное решение, перейдя в «Зенит».
«Алексей Швед — один из лучших российских баскетболистов в Единой лиге ВТБ, самый результативный игрок в истории чемпионата. Думаю, что переход в «Зенит» — правильное решение для Шведа, этот переход придаст его карьере дополнительный импульс. И это очень позитивный момент для лиги и баскетбольных болельщиков.
Знаю, что у Алексея очень много поклонников. Желаю ему удачи. Надеюсь, что он продолжит радовать любителей баскетбола своей яркой и результативной игрой», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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