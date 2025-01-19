Илона Корстин: «Переход в «Зенит» придаст карьере Алексея Шведа дополнительный импульс»

Илона Корстин считает, что Алексей Швед принял верное решение, перейдя в «Зенит».

«Алексей Швед — один из лучших российских баскетболистов в Единой лиге ВТБ, самый результативный игрок в истории чемпионата. Думаю, что переход в «Зенит » — правильное решение для Шведа, этот переход придаст его карьере дополнительный импульс. И это очень позитивный момент для лиги и баскетбольных болельщиков.

Знаю, что у Алексея очень много поклонников. Желаю ему удачи. Надеюсь, что он продолжит радовать любителей баскетбола своей яркой и результативной игрой», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.