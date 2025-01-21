Бен Бентил продолжит карьеру в «Виллербане»

«Виллербан» усилит переднюю линию .

Французский клуб подпишет контракт с тяжелым форвардом Беном Бентилом (29 лет, 206 см).

Бентил в нынешнем сезоне провел 11 матчей за «Наполи», в среднем набирая 14,9 очка, 6,3 подбора и 1,3 передачи в Серии А.

Сегодня он должен пройти в Лионе медицинские тесты.