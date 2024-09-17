Генеральный менеджер «Монако» о Пэрисе Ли: «Ведутся переговоры, но никакой договоренности еще нет»
«Монако» подтвердил переговоры с «Виллербаном» по поводу Пэриса Ли.
«Это правда, что мы связались с «Виллербаном» по поводу Пэриса Ли, и что ведутся переговоры, но никакой договоренности еще нет. Пэрис Ли — одно из имен, которые нас интересуют, но есть и другие имена. Пока никаких сделок не заключено», – сказал генеральный менеджер «Монако» Алексей Ефимов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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