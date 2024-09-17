Генеральный менеджер «Монако» о Пэрисе Ли: «Ведутся переговоры, но никакой договоренности еще нет»

«Монако» подтвердил переговоры с «Виллербаном» по поводу Пэриса Ли.

«Это правда, что мы связались с «Виллербаном » по поводу Пэриса Ли , и что ведутся переговоры, но никакой договоренности еще нет. Пэрис Ли — одно из имен, которые нас интересуют, но есть и другие имена. Пока никаких сделок не заключено», – сказал генеральный менеджер «Монако » Алексей Ефимов.