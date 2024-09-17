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  • Генеральный менеджер «Монако» о Пэрисе Ли: «Ведутся переговоры, но никакой договоренности еще нет»
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Генеральный менеджер «Монако» о Пэрисе Ли: «Ведутся переговоры, но никакой договоренности еще нет»

«Монако» подтвердил переговоры с «Виллербаном» по поводу Пэриса Ли.

«Это правда, что мы связались с «Виллербаном» по поводу Пэриса Ли, и что ведутся переговоры, но никакой договоренности еще нет. Пэрис Ли — одно из имен, которые нас интересуют, но есть и другие имена. Пока никаких сделок не заключено», – сказал генеральный менеджер «Монако» Алексей Ефимов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
возможные переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Франции
logoАСВЕЛ Виллербан
Алексей Ефимов
logoМонако
Пэрис Ли
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