39

Джефф Тиг: «В противостоянии один на один Яннис победил бы Дюрэнта»

Джефф Тиг назвал победителя в дуэли Адетокумбо – Дюрэнт в формате 1 на 1.

«У Янниса получалось бы лучше в защите против Кей Ди, чем у Кей Ди против Янниса. Грек слишком силен и крепок, он доминирует физически. Он как Шак. Нигга, он типо бежит на ниггеров, сносит всех и ставит сверху.

Кей Ди умеет все в плане техники. Но Яннис с теми же габаритами намного сильнее. Так что когда Яннис получает мяч, он все уничтожает и бьет сверху.

Я смотрел ту серию в 2021 году, когда Кей Ди был в «Бруклине». Он был лучшим им всех, кого я когда-либо видел. Но все же в игре один на один, без заслонов, в условиях позиционки, Яннис слишком силен физически», – считает бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
logoМилуоки
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
logoКевин Дюрэнт
logoДжефф Тиг
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гилберт Аренас: «Атланта» прятала Янниса Адетокумбо в подвале перед драфтом»
1015 января, 14:20
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Энтони Дэвис продолжают лидировать в Топ-10
329 ноября 2024, 18:59
Управленцы клубов считают, что «Рокетс» могут в будущем выменять Янниса Адетокумбо (Стейн)
1418 ноября 2024, 11:29
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Кевин Дюрэнт – в Топ-3 рейтинга НБА
3015 ноября 2024, 15:28
Рекомендуем
Главные новости
«Хьюстон» и «Портленд» ведут переговоры по Роберту Уильямсу
214 минут назад
Омари Спеллмен покинул «Зенит»
33 минуты назад
Чендлер Парсонс: «Энтони Эдвардс – самый зрелищный игрок в НБА»
353 минуты назад
«Не хватает ярких звезд». Журналист Боб Райан объяснил, почему в НБА исчезают принципиальные соперничества
5сегодня, 18:28
Кевин Дюрэнт о финальной серии 2017 года: «Это был пик баскетбола»
10сегодня, 18:05
NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Баффалос»
сегодня, 17:39
«Лейкерс» не планируют обменивать оба своих пика первого раунда
14сегодня, 17:33
Единая лига ВТБ. «Енисей» на выезде победил «Астану», отыграв отставание в 17 очков
2сегодня, 17:18
Джеремайя Мартин выбыл на несколько недель из-за травмы икроножной мышцы
сегодня, 17:01
Энтони Эдвардс смазал 12 подряд бросков на победу или на равный счет на последних 5 секундах. Больше промахов только у Леброна Джеймса
14сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Отец Тиммы: «Либо Янис, либо его жена посчитали, что я виноват в смерти собаки, и все мои связи с ними оборвались»
337 минут назад
Еврокубок. «Клуж» – «Тюрк Телеком», «Ховентуд» примет «Тренто»
сегодня, 17:22Live
Иван Ухов: «Особого настроя на «Зенит» из-за того, что туда перешел Алексей Швед, не будет»
сегодня, 16:27
Алексей Швед о 2-м номере: «У моего папы день рождения 2 января, и такого номера у меня еще не было»
сегодня, 16:10
Амен Томпсон о поражении от брата Осара: «Даже не буду открывать телефон»
7сегодня, 15:44
Андрей Кириленко: «Без Марии Крымовой будет очень тяжело МБА в «Финале четырех» Кубка России и нашей сборной на турнире в Белоруссии»
сегодня, 15:28
Дуэйн Вашингтон вернулся после 10-дневного отсутствия из-за вируса
сегодня, 14:33
Бруну Фернанду надеется продолжить выступать в НБА
1сегодня, 13:14
Долтон Хоммес из «Парижа» возобновил тренировки после пропуска 4 с половиной месяцев
сегодня, 09:59
«Отдавайте свои чертовы голоса». Малик Бизли и Джейлен Дюрен призвали голосовать за Кейда Каннингема на Матч звезд
2сегодня, 04:44Видео
Рекомендуем