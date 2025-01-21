Джефф Тиг: «В противостоянии один на один Яннис победил бы Дюрэнта»
Джефф Тиг назвал победителя в дуэли Адетокумбо – Дюрэнт в формате 1 на 1.
«У Янниса получалось бы лучше в защите против Кей Ди, чем у Кей Ди против Янниса. Грек слишком силен и крепок, он доминирует физически. Он как Шак. Нигга, он типо бежит на ниггеров, сносит всех и ставит сверху.
Кей Ди умеет все в плане техники. Но Яннис с теми же габаритами намного сильнее. Так что когда Яннис получает мяч, он все уничтожает и бьет сверху.
Я смотрел ту серию в 2021 году, когда Кей Ди был в «Бруклине». Он был лучшим им всех, кого я когда-либо видел. Но все же в игре один на один, без заслонов, в условиях позиционки, Яннис слишком силен физически», – считает бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
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