Джефф Тиг: «В противостоянии один на один Яннис победил бы Дюрэнта»

Джефф Тиг назвал победителя в дуэли Адетокумбо – Дюрэнт в формате 1 на 1.

«У Янниса получалось бы лучше в защите против Кей Ди , чем у Кей Ди против Янниса. Грек слишком силен и крепок, он доминирует физически. Он как Шак. Нигга, он типо бежит на ниггеров, сносит всех и ставит сверху.

Кей Ди умеет все в плане техники. Но Яннис с теми же габаритами намного сильнее. Так что когда Яннис получает мяч, он все уничтожает и бьет сверху.

Я смотрел ту серию в 2021 году, когда Кей Ди был в «Бруклине». Он был лучшим им всех, кого я когда-либо видел. Но все же в игре один на один, без заслонов, в условиях позиционки, Яннис слишком силен физически», – считает бывший игрок НБА .