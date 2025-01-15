Гилберт Аренас: «Атланта» прятала Янниса Адетокумбо в подвале перед драфтом»
Аренас рассказал, как «Хоукс» прятали Янниса Адетокумбо в подвале перед драфтом.
«Вы слышали историю Джеффа Тига о Яннисе? Он рассказывал, что «Хоукс» прятали Янниса в чьем-то подвале, чтобы о нем никто не узнал.
Да, он тайно тренировался в чьем-то подвале, чтобы никто не увидел, кто он. Он попал в «Милуоки» только благодаря тому, что один из сотрудников «Атланты», то ли из тренерского штаба, то ли из руководства, был уволен и перешел в «Милуоки». Он рассказал, что «Хоукс» прячут кого-то в подвале. «Бакс» выбирали на драфте за один пик до «Атланты», – рассказал бывший игрок НБА Гилберт Аренас.
«Милуоки» выбрал Адетокумбо под 15-м номером драфта 2013 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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