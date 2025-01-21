Джарен Джексон о «Гризлис»: «Мы выросли и думаем не о хайпе, а о плей-офф»
Джарен Джексон рассказал о трансформации «Гризлис».
Бигмен «Мемфиса» ответил на вопросы репортера сразу после победы над «Миннесотой» (108:106).
«Какие у меня ожидания от этой команды? Такие, что мы будем достойно себя проявлять. Мы не сдаемся в сложных ситуациях, мы стали устойчивее, когда уступаем в счете, а если имеет отрыв, то не расслабляемся.
У нас есть все поводы праздновать в старом стиле, все эти хайповые интервью. Но мы выросли и думаем не о хайпе, а о деталях и о плей-офф», – заверил Джексон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Retweet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем