Джарен Джексон о «Гризлис»: «Мы выросли и думаем не о хайпе, а о плей-офф»

Джарен Джексон рассказал о трансформации «Гризлис».

Бигмен «Мемфиса » ответил на вопросы репортера сразу после победы над «Миннесотой» (108:106).

«Какие у меня ожидания от этой команды? Такие, что мы будем достойно себя проявлять. Мы не сдаемся в сложных ситуациях, мы стали устойчивее, когда уступаем в счете, а если имеет отрыв, то не расслабляемся.

У нас есть все поводы праздновать в старом стиле, все эти хайповые интервью. Но мы выросли и думаем не о хайпе, а о деталях и о плей-офф», – заверил Джексон .