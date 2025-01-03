Джарен Джексон и Эван Мобли – лучшие игроки оборонительного плана НБА в декабре

НБА выбрала лучших игроков оборонительного плана по итогам декабря.

В своих конференциях победу одержали форварды Джарен Джексон («Мемфис », Запад) и Эван Мобли («Кливленд », Восток).

Джексон – единственный игрок в НБА с 20 и более блок-шотами и перехватами. Его команда занимает третье место в Западной конференции по защитному рейтингу (108,1).

Мобли занимает 2-е место на Востоке по сопротивлению броскам оппонентов (10 за игру в среднем). Его команда лидирует в конференции по защитному рейтингу (106,2).