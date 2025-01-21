Долтон Хоммес из «Парижа» возобновил тренировки после пропуска 4 с половиной месяцев

Игрок «Парижа» восстановился после длительной реабилитации .

Форвард Долтон Хоммес возобновил тренировки после пропуска 4 с половиной месяцев из-за травмы ноги.

Хоммес не играл с начала сентября из-за повреждения.

Точные сроки его возвращения на площадку на данный момент остаются неопределенными.