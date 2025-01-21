«Париж» тратит 5,62 млн евро на зарплаты игроков

Стал известен бюджет открытия Евролиги «Парижа».

Бюджет французского клуба составляет 18,885 миллиона евро, из которых 5,62 миллиона тратятся на зарплаты игроков.

Самыми высокооплачиваемыми баскетболистами в составе парижан являются Ти Джей Шортс, Кеварриус Хэйс и Маодо Ло, зарплата каждого из них составляет 450 тысяч евро.

Команда Тьяго Сплиттера идет с результатом 13-8 в Евролиге-24/25.