Эстонский букмекер OlyBet стал титульным спонсором БК «Париж»

Эстонский букмекер OlyBet и БК «Париж» заключили спонсорский контракт.

В рамках сотрудничества логотип OlyBet будет нанесен на лицевую сторону игровых маек баскетбольного клуба в Евролиге, на паркет и иные рекламные поверхности на домашней арене. Кроме этого, планируются многочисленные промоакции с болельщиками.

В текущем сезоне Евролиги «Париж» провел 21 матч и занимает третье место.

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