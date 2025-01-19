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Эстонский букмекер OlyBet стал титульным спонсором БК «Париж»

Эстонский букмекер OlyBet и БК «Париж» заключили спонсорский контракт.

В рамках сотрудничества логотип OlyBet будет нанесен на лицевую сторону игровых маек баскетбольного клуба в Евролиге, на паркет и иные рекламные поверхности на домашней арене. Кроме этого, планируются многочисленные промоакции с болельщиками.

В текущем сезоне Евролиги «Париж» провел 21 матч и занимает третье место.

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling Insider
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