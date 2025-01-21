Си Джей Макколлум набрал 45 очков, «Новый Орлеан» одолел «Юту» в овертайме

Си Джей Макколлум стал главным героем встречи с «Джаз».

Защитник «Нового Орлеана» набрал 45 очков, 6 из них пришлись на овертайм. Его команда победила со счетом 123:119.

За 44 минуты Си Джей также отметился 8 подборами и 4 передачами при 18 из 31 с игры.