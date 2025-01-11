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Джош Нибо выбыл как минимум на 4 месяца из-за травмы

Джош Нибо пропустит как минимум четыре месяца.

Тяжелый форвард «Милана» выбыл как минимум на четыре месяца из-за травмы ноги. Американец травмировался 20 декабря в матче против «Баварии».

После многочисленных заключений специалистов Нибо выбрал консервативную программу восстановления. Игрок будет постоянно проходить повторную оценку.

В нынешнем сезоне Нибо выиграл сыграл всего 4 матча в Евролиге, набирая в среднем 8,3 очка, 4,5 подбора и 1,0 блок-шота.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoМилан
logoчемпионат Италии
Джош Нибо
logoTurkish Airlines EuroLeague
травмы
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