Влад Голдин набрал 18 очков и 8 подборов, Мичиган уступил Миннесоте
Влад Голдин провел очередной матч в NCAA и был близок к дабл-даблу.
Российский центровой Мичигана набрал 18 очков и 8 подборов, его команда уступила Миннесоте со счетом 81:84.
За 31 минуту Голдин реализовал 5 из 15 с игры и 7 из 10 с линии. В его активе также 2 подбора и 1 блок-шот.
У Мичигана прервалась серия из пяти побед.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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