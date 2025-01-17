Влад Голдин набрал 18 очков и 8 подборов, Мичиган уступил Миннесоте

Влад Голдин провел очередной матч в NCAA и был близок к дабл-даблу.

Российский центровой Мичигана набрал 18 очков и 8 подборов, его команда уступила Миннесоте со счетом 81:84.

За 31 минуту Голдин реализовал 5 из 15 с игры и 7 из 10 с линии. В его активе также 2 подбора и 1 блок-шот.

У Мичигана прервалась серия из пяти побед.