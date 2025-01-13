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Влад Голдин набрал 19 очков и 7 подборов в победном для Мичигана матче NCAA с Вашингтоном

Влад Голдин провел очередной удачный матч в NCAA.

Российский центровой Мичигана набрал 19 очков (6/7 с игры, 6/8 с линии), 7 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот при 1 потере во встрече с Вашингтоном (91:75).

Голдин в шестой раз за сезон стал самым результативным игроком Мичиганского университета по итогам матча.

«Росомахи» одержали пятую победу подряд. Команда делит первое место с Мичиган Стэйт в конференции Big 10.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoБаскетбол - видео
университет Мичиган
logoNCAA
logoВлад Голдин
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