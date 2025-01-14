Влад Голдин стал игроком недели в конференции Big 10 NCAA
Влад Голдин второй раз стал игроком недели.
Российский центровой Мичигана разделил награду с Пэйтоном Сэндфортом из Айовы.
Показатели Голдина на неделе – 27,5 очка, 7 подборов и 2,5 передачи при 76% точности с игры. Игрок установил рекорд карьеры, набрав 36 очков.
Мичиган занял 20-е место в рейтинге студенческих команд от Associated Press и 12-е по версии NCAA.com
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Мичигана
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