Влад Голдин стал игроком недели в конференции Big 10 NCAA

Влад Голдин второй раз стал игроком недели.

Российский центровой Мичигана разделил награду с Пэйтоном Сэндфортом из Айовы.

Показатели Голдина на неделе – 27,5 очка, 7 подборов и 2,5 передачи при 76% точности с игры. Игрок установил рекорд карьеры, набрав 36 очков.

Мичиган занял 20-е место в рейтинге студенческих команд от Associated Press и 12-е по версии NCAA.com