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Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Надежда», курское «Динамо» встретится с «Нефтяником» и другие матчи

Сегодня проходят пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Екатеринбургский УГМК примет «Надежду» из Оренбурга, курское «Динамо» встретится с омским «Нефтяником».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Новосибирск – Ника – 72:77 (15:19, 16:19, 22:24, 19:15)

ДИНАМО: Мазик (21 + 8 подборов + 6 передач), Потемина (15).

НИКА: Холмс (20 + 8 подборов), Лира Маседу (16).

8 января. 9.30

Енисей – Самара

8 января. 15.00

УГМК – Надежда

8 января. 15.00

МБА – Спарта энд К

8 января. 16.00

Динамо Курск – Нефтяник

8 января. 17.00

Положение команд: УГМК – 14-1, МБА – 11-4, Надежда – 10-5, Динамо Курск – 10-6, Ника – 9-6, Енисей – 8-8, Самара – 7-9, Динамо Новосибирск – 5-10, Спарта энд К – 5-10, Нефтяник – 4-12, Динамо Москва – 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
logoНадежда жен
logoУГМК жен
logoСпарта энд К жен
Енисей жен
logoДинамо Курск жен
МБА жен
Нефтяник жен
Самара жен
logoДинамо Новосибирск жен
результаты
Ника жен
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