Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Надежда», курское «Динамо» встретится с «Нефтяником» и другие матчи
Сегодня проходят пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
Екатеринбургский УГМК примет «Надежду» из Оренбурга, курское «Динамо» встретится с омским «Нефтяником».
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Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Ника – 72:77 (15:19, 16:19, 22:24, 19:15)
ДИНАМО: Мазик (21 + 8 подборов + 6 передач), Потемина (15).
НИКА: Холмс (20 + 8 подборов), Лира Маседу (16).
8 января. 9.30
Енисей – Самара
8 января. 15.00
УГМК – Надежда
8 января. 15.00
МБА – Спарта энд К
8 января. 16.00
Динамо Курск – Нефтяник
8 января. 17.00
Положение команд: УГМК – 14-1, МБА – 11-4, Надежда – 10-5, Динамо Курск – 10-6, Ника – 9-6, Енисей – 8-8, Самара – 7-9, Динамо Новосибирск – 5-10, Спарта энд К – 5-10, Нефтяник – 4-12, Динамо Москва – 2-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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