Андрей Мартюк не доиграл матч против ЦСКА из-за травмы голеностопа
Андрей Мартюк получил травму голеностопа.
Центровой «Локомотива-Кубань» травмировался в середине четвертой четверти матча против ЦСКА (106:104). Мартюк неудачно приземлился после блок-шота и выбыл до конца встречи.
Мартюк был лучшим в составе «Локо» в матче, набрав 27 очков и сделав 10 подборов.
«Андрей подвернул голеностоп. Какое-то время будет восстанавливаться. Больше сказать пока не могу, надо увидеть снимки», — сказал после матча главный тренер «Локо» Андрей Ведищев.
Ожидается, что Мартюк пропустит как минимум две недели.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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