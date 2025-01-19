Андрей Мартюк не доиграл матч против ЦСКА из-за травмы голеностопа

Андрей Мартюк получил травму голеностопа.

Центровой «Локомотива-Кубань» травмировался в середине четвертой четверти матча против ЦСКА (106:104). Мартюк неудачно приземлился после блок-шота и выбыл до конца встречи.

Мартюк был лучшим в составе «Локо» в матче, набрав 27 очков и сделав 10 подборов.

«Андрей подвернул голеностоп. Какое-то время будет восстанавливаться. Больше сказать пока не могу, надо увидеть снимки», — сказал после матча главный тренер «Локо» Андрей Ведищев.

Ожидается, что Мартюк пропустит как минимум две недели.