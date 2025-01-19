Сергей Иванов о матче ЦСКА – «Локо»: «Прекрасная игра. Все решилось на последних секундах»

Сергей Иванов поделился впечатлениями от матча ЦСКА – «Локомотив-Кубань».

«Прекрасная игра, каких среди команд первой четверки в этом сезоне немало. Матч очень хороший, все решилось на последних секундах.

Поздравляю «Локомотив-Кубань ». А победить могли обе команды», – сказал почетный президент Единой лиги ВТБ.

«Локомотив» победил ЦСКА в гостях со счетом 106:104. Армейцы потерпели первое поражение на домашней площадке в этом сезоне.