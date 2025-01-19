Боб Майерс: «Мне нравится Джимми Батлер, но в комплекте с ним ты приобретаешь скандалы»
Боб Майерс прокомментировал ситуацию в «Хит».
«Комментарии подсказывают, что ситуация начала доставать Эрика Споэльстру. Это не в его характере. Но он, очевидно, устал. Он пытается собрать команду, которая сможет выигрывать матчи.
Пэт Райли, по его словам, тоже устал. Эти люди добились большого успеха в НБА. Но, как говорится, скандалы не приходят просто так. Знаете, с кем они часто связаны? С Джимми Батлером. Если вам нужен Джимми, в комплекте с ним приходят и скандалы.
Мне нравится Батлер, он один из баскетболистов с наиболее высоким соревновательным духом в истории лиги. Но он решил, что история в «Майами» закончена, и, судя по всему, делает все, чтобы это стало реальностью», – заключил бывший генменеджер «Голден Стэйт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Fadeaway World
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