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Боб Майерс: «Мне нравится Джимми Батлер, но в комплекте с ним ты приобретаешь скандалы»

Боб Майерс прокомментировал ситуацию в «Хит».

«Комментарии подсказывают, что ситуация начала доставать Эрика Споэльстру. Это не в его характере. Но он, очевидно, устал. Он пытается собрать команду, которая сможет выигрывать матчи.

Пэт Райли, по его словам, тоже устал. Эти люди добились большого успеха в НБА. Но, как говорится, скандалы не приходят просто так. Знаете, с кем они часто связаны? С Джимми Батлером. Если вам нужен Джимми, в комплекте с ним приходят и скандалы.

Мне нравится Батлер, он один из баскетболистов с наиболее высоким соревновательным духом в истории лиги. Но он решил, что история в «Майами» закончена, и, судя по всему, делает все, чтобы это стало реальностью», – заключил бывший генменеджер «Голден Стэйт».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Fadeaway World
logoДжимми Батлер
logoБоб Майерс
logoНБА
logoМайами
logoЭрик Споэльстра
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