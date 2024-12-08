Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с «Партизаном», «Цедевита-Олимпия» – «Спартак Суботица»
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Боснийская «Игокеа» примет лидера турнира сербский «Партизан». Другая сербская команда – «Спартак Суботица» – в гостях сыграет со словенской «Цедевитой-Олимпией».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 10-0, Црвена Звезда Сербия – 8-2, Будучность Черногория – 8-2, Дубай ОАЭ – 8-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-3, ФМП Сербия – 5-5, Мега Сербия – 5-5, Спартак Суботица Сербия – 4-4, Сплит Хорватия – 4-6, КРКА Словения – 4-6, Цедевита-Олимпия Словения – 4-6, Студентски центар Черногория – 4-7, Задар Хорватия – 4-7, Борац Чачак Сербия – 3-7, Цибона Хорватия – 2-8, Морнар Бар Черногория – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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