Джо Маззулла: «Более воодушевлен этой частью сезона, чем началом. Это по-настоящему интересный отрезок»
«Бостон» проиграл 4 из 7 последних матчей и уступил «Атланте» на домашней арене в овертайме (115:119).
«Никаких опасений. Более воодушевлен этой частью сезона, чем началом. Это по-настоящему интересный отрезок, именно за этим я сюда и пришел.
Всегда спрашиваю себя в таких ситуациях: «А какого вообще черта ты ожидал? Что у тебя будет еще один сезон на 64 победы без серьезных ошибок?».
У нас нет времени беспокоиться обо всем этом. Нам надо исправить положение. Вникнуть в детали. Мы это сделаем.
Что поддерживает меня, так это вера в характер, настрой и подготовку команды. Нет другой группы людей, общество которых я предпочел бы для преодоления таких трудностей.
Так что я доволен происходящим. Не означает, что счастлив. Но именно так мы будем продолжать относиться к ситуации», – заключил главный тренер «Селтикс».
Клуб продолжает занимать 2-ю строчку в Восточной конференции с результатом 29-13.
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