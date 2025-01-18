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Стэнли Уиттакер пропустит месяц из-за травмы

Стэнли Уиттакер выбыл на месяц.

Разыгрывающий «Уралмаша» не смог сыграть в сегодняшнем матче против «Пари НН» (79:74) из-за травмы задней поверхности бедра. Уиттакер пропустит около четырех недель.

Центровой команды Октавиус Эллис вернулся в строй и сыграет в одном из ближайших матчей.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
logoУралмаш
травмы
Октавиус Эллис
logoЕдиная лига ВТБ
Стэнли Уиттакер
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