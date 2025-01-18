Стэнли Уиттакер пропустит месяц из-за травмы

Стэнли Уиттакер выбыл на месяц.

Разыгрывающий «Уралмаша » не смог сыграть в сегодняшнем матче против «Пари НН» (79:74) из-за травмы задней поверхности бедра. Уиттакер пропустит около четырех недель.

Центровой команды Октавиус Эллис вернулся в строй и сыграет в одном из ближайших матчей.