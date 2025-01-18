Стэнли Уиттакер пропустит месяц из-за травмы
Стэнли Уиттакер выбыл на месяц.
Разыгрывающий «Уралмаша» не смог сыграть в сегодняшнем матче против «Пари НН» (79:74) из-за травмы задней поверхности бедра. Уиттакер пропустит около четырех недель.
Центровой команды Октавиус Эллис вернулся в строй и сыграет в одном из ближайших матчей.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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