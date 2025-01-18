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Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – «Парма», «Нижний Новгород» примет «Уралмаш»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

Столичная МБА-МАИ примет пермскую «Парму», «Пари Нижний Новгород» дома сыграет с екатеринбургским «Уралмашем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 22-3, УНИКС – 21-5, Зенит – 20-5, Локомотив-Кубань – 19-6, Уралмаш – 13-12, Парма – 12-13, Пари Нижний Новгород – 11-14, Автодор – 10-15, Енисей – 9-17, Самара – 7-18, МБА-МАИ – 7-18, Астана – 0-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoБК Пари Нижний Новгород
logoУралмаш
результаты
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
logoМБА-МАИ
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