Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – «Парма», «Нижний Новгород» примет «Уралмаш»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
Столичная МБА-МАИ примет пермскую «Парму», «Пари Нижний Новгород» дома сыграет с екатеринбургским «Уралмашем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 22-3, УНИКС – 21-5, Зенит – 20-5, Локомотив-Кубань – 19-6, Уралмаш – 13-12, Парма – 12-13, Пари Нижний Новгород – 11-14, Автодор – 10-15, Енисей – 9-17, Самара – 7-18, МБА-МАИ – 7-18, Астана – 0-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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