Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – «Парма», «Нижний Новгород» примет «Уралмаш»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

Столичная МБА-МАИ примет пермскую «Парму», «Пари Нижний Новгород» дома сыграет с екатеринбургским «Уралмашем ». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 22-3, УНИКС – 21-5, Зенит – 20-5, Локомотив-Кубань – 19-6, Уралмаш – 13-12, Парма – 12-13, Пари Нижний Новгород – 11-14, Автодор – 10-15, Енисей – 9-17, Самара – 7-18, МБА-МАИ – 7-18, Астана – 0-25. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.