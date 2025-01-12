Велимир Перасович: «Уралмаш» может преподнести сюрприз в сезоне и в плей-офф»

Велимир Перасович прокомментировал уверенную победу над «Уралмашем» – 94:71.

«Прежде всего, поздравляю своих игроков. Мы провели хорошую игру против очень талантливой команды. «Уралмаш » — один из клубов, который может преподнести сюрприз в сезоне и в плей-офф. У них есть качество и сильные игроки. С Октавиусом Эллисом они способны обыграть любого соперника. Однако сегодня УНИКС продемонстрировал отличные навыки в обороне. Несмотря на то, что соперник превзошел нас в подборах, мы компенсировали это большим количеством перехватов, что привело к легким броскам. Это и стало ключевым моментом в игре.

Всегда, когда побеждаем, у нас отличное настроение. Но после девяти побед может прийти и поражение, поэтому нужно быть готовыми к сложным моментам. Сезон длинный, игр много, и он будет трудным, но мы к этому готовы. Упорно работаем и надеемся продолжать в том же духе.

После неудачного начала сезона, когда моя команда проиграла пять игр сильным соперникам, мы получили много критики, однако нашли выход из ситуации. Очевидно, что все хотят быть в отличной форме перед плей-офф, но иногда нужно особенно постараться, чтобы одержать победу в равной борьбе.

Не люблю выделять индивидуальные выступления игроков. Да, ДеВон Акун-Перселл набрал 25 очков, но я хотел бы отметить и других ребят, которые набрали, например, 4 очка. Наша задача — создать команду, которая получает удовольствие от игры в обороне, помогая друг другу. Такова наша философия», – сказал главный тренер УНИКСа .