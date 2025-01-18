«Селтикс» ожидают по меньшей мере четыре предложения о покупке команды

Первый раунд подачи заявок на покупку «Бостона» должен состояться 23 января.

Команда ожидает по меньшей мере четыре, а возможно и пять предложений от потенциальных групп владельцев. НБА уже проверила всех потенциальных покупателей.

Одно из предложений принадлежит группе во главе с нынешним совладельцем «Бостона » Стивом Пальюкой. Эта группа ясно дала понять, что намерена завладеть контрольным пакетом акций команды. Личности других покупателей на данный момент неизвестны.

Семья Грусбек ожидает, что цена продажи превысит 6 миллиардов долларов. Грусбеки купили контрольный пакет акций «Селтикс» в 2002 году. Они объявили о намерении продать команду прошлым летом после того, как команда выиграла рекордный 18-й титул чемпиона НБА .