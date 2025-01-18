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«Селтикс» ожидают по меньшей мере четыре предложения о покупке команды

Первый раунд подачи заявок на покупку «Бостона» должен состояться 23 января.

Команда ожидает по меньшей мере четыре, а возможно и пять предложений от потенциальных групп владельцев. НБА уже проверила всех потенциальных покупателей.

Одно из предложений принадлежит группе во главе с нынешним совладельцем «Бостона» Стивом Пальюкой. Эта группа ясно дала понять, что намерена завладеть контрольным пакетом акций команды. Личности других покупателей на данный момент неизвестны.

Семья Грусбек ожидает, что цена продажи превысит 6 миллиардов долларов. Грусбеки купили контрольный пакет акций «Селтикс» в 2002 году. Они объявили о намерении продать команду прошлым летом после того, как команда выиграла рекордный 18-й титул чемпиона НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Boston Globe
logoБостон
logoНБА
Вик Грусбек
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