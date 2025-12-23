Дрэймонд Грин повздорил с Керром во время тайм-аута. Форвард не выходил на площадку в последние 20 минут

Дрэймонд Грин поругался со Стивом Керром в тайм-ауте.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин поругался с главным тренером Стивом Керром во время матча с «Мэджик» (120:97).

За 8 с половиной минут до конца третьей четверти Грин отправился в раздевалку и больше не выходил на площадку до конца игры. Как сообщает инсайдер Энтони Слэйтер, во время тайм-аута между баскетболистом и тренером произошла словесная перепалка.

Дрэймонд вернулся на скамейку в разминочной униформе во время паузы между третьей и четвертой четвертями.

Перед тем как покинуть площадку, Грин набрал 9 очков, 7 подборов и 2 передачи, но имел самый низкий показатель полезности в команде «-5».