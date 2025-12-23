3

Пропустивший 7 матчей Эл Хорфорд может вернуться на этой неделе

Эл Хорфорд близок к возвращению в строй.

Бигмен «Уорриорз» Эл Хорфорд может вернуться в строй в рождественском матче с «Мэверикс» в четверг. Об этом рассказал главный тренер команды Стив Керр.

39-летний ветеран пропустил семь последних матчей из-за воспаления седалищного нерва.

В 13 встречах сезона Хорфорд набирает 5,6 очка и 4,4 подбора в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoНБА
logoГолден Стэйт
травмы
logoЭл Хорфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч
12 декабря, 12:18
Стеф Карри должен вернуться на площадку в матче с «Миннесотой»
11 декабря, 04:20
Эл Хорфорд: «Я пока не на том уровне, на котором хочу быть»
7 декабря, 13:41
Главные новости
Софи Каннингем намекнула, что может завести аккаунт на OnlyFans, если не получит контракт в WNBA
7 минут назад
Чарльз Баркли о «Голден Стэйт»: «Они просто старые. У них был один из величайших периодов в истории НБА, но теперь все кончено»
21 минуту назад
«Это не было случайностью». Карлайл попросил НБА пересмотреть эпизод, когда Кета дважды ударил локтем Джексона
22 минуты назадВидео
«Пеликанс» впервые с 2022 года выиграли пять матчей подряд. Зайон выходит со скамейки
43 минуты назад
Стефен Карри станцевал после забитого трехочкового, пошел поговорить с семьей во время матча
47 минут назадВидео
Айзейя Томас о Ламело Болле: «Ему нужно определиться: он хочет побеждать или хочет, чтобы его любили?»
сегодня, 06:08
НБА. 35 очков и 17 подборов Энтони Дэвиса не хватило «Далласу» для победы над «Новым Орлеаном», 31+10+8 Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Мемфис» и другие результаты
сегодня, 06:05
Шэй Гилджес-Александер провел 100-ю игру подряд с минимум 20 очками, став вторым в истории НБА
сегодня, 05:57Фото
Дрэймонд Грин повздорил с Керром во время тайм-аута. Форвард не выходил на площадку в последние 20 минут
сегодня, 05:56Видео
Джейлен Браун набрал 31 очко (14 в четвертой четверти), «Бостон» отыгрался с «-20»
сегодня, 05:39Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Брешией»
вчера, 21:22
Адриатическая лига. 48 очков Дуэйна Вашингтона помогли «Партизану» обыграть КРКА, «Будучность» выиграла у «Вены»
вчера, 21:12
Александер Секулич: «Лига ВТБ уже много лет демонстрирует высокий уровень, даже несмотря на отсутствие команд в Евролиге»
вчера, 21:10
Томас Масюлис о матче с «Панатинаикосом»: «Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч»
вчера, 20:13
Мирко Оцокольич о 48 очках Дуэйна Вашингтона: «Сказал ему, что пять процентов от следующего контракта должны пойти мне»
вчера, 19:33
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Бююкчекмедже»
вчера, 18:44
«Жальгирис» активно ищет нового центрового
вчера, 17:20
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с Кристианом Колоко
вчера, 16:30
«Монако» рискует лишиться права участвовать в плей‑офф чемпионате Франции, если не погасит задолженность перед лигой
вчера, 16:18
Данки Антона Квитковских и Хэйдена Далтона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 15:22Видео