Пропустивший 7 матчей Эл Хорфорд может вернуться на этой неделе
Эл Хорфорд близок к возвращению в строй.
Бигмен «Уорриорз» Эл Хорфорд может вернуться в строй в рождественском матче с «Мэверикс» в четверг. Об этом рассказал главный тренер команды Стив Керр.
39-летний ветеран пропустил семь последних матчей из-за воспаления седалищного нерва.
В 13 встречах сезона Хорфорд набирает 5,6 очка и 4,4 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости