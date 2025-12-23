Пропустивший 7 матчей Эл Хорфорд может вернуться на этой неделе

Эл Хорфорд близок к возвращению в строй.

Бигмен «Уорриорз» Эл Хорфорд может вернуться в строй в рождественском матче с «Мэверикс» в четверг. Об этом рассказал главный тренер команды Стив Керр.

39-летний ветеран пропустил семь последних матчей из-за воспаления седалищного нерва.

В 13 встречах сезона Хорфорд набирает 5,6 очка и 4,4 подбора в среднем за игру.