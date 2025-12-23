Шэй Гилджес-Александер провел 100-ю игру подряд с минимум 20 очками, став вторым в истории НБА

Гилджес-Александер набрал минимум 20 очков в 100 матчах подряд.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер продлил свою серию игр с 20+ набранными очками, забив 31 очко в победном матче против «Мемфиса» (119:103).

Действующий MVP стал вторым в истории НБА , кому удалось достичь отметки в 100 таких матчей. По этому показателю он уступает лишь легендарному Уилту Чемберлену , который в 1961-63 годах провел серию из 126 игр.