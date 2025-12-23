Видео
Джейлен Браун набрал 31 очко (14 в четвертой четверти), «Бостон» отыгрался с «-20»

Браун набрал 31 очко в победном матче с «Индианой».

Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун стал самым результативным игроком матча против «Индианы», набрав 31 очко (11 из 25 с игры, 2 из 6 трехочковых, 7 из 8 штрафных). В его активе также 9 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

В начале третьей четверти «Селтикс» уступали 20 очков, и главный тренер Джо Маззулла убрал с площадки стартовую пятерку. Однако «Пэйсерс», которые смазали 19 из 20 трехочковых во второй половине, позволили сопернику сократить отставание. 

Браун вернулся на паркет за минуту до конца третьей четверти, а в заключительной набрал 14 очков из 29 командных (против 13 у «Индианы»), обеспечив «Бостону» победу – 103:95.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
