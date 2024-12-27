Сергей Елевич об Алексее Шведе: «Надо опуститься с небес на землю и пойти на уступки по контракту»

Сергей Елевич отреагировал на ситуацию Алексея Шведа.

Российский защитник остается без команды после отчисления из китайского клуба.

«Богачев сказал, что у агентов Шведа очень высокие требования по контракту? Ну, если Алексей немного умерит аппетит, он сможет успешно играть в каком‑нибудь очень хорошем российском клубе. Надо учитывать, что финансовые возможности у нас сейчас не самые лучшие. Думаю, что и в Европе то же самое. Вряд ли его требования кто‑то потянет. Мне кажется, надо опуститься с небес на землю и пойти на уступки по контракту.

Я думаю, что Алексей сейчас подошел бы именно УНИКСу . Потому что те же ЦСКА, «Зенит», «Локомотив‑Кубань» на данный момент укомплектованы. Прошла половина чемпионата, ломать под него игру уже никто не решится», – считает заслуженный тренер России.