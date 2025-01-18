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Сергей Елевич о травме Ксавьера Муна: «Это очень серьезная потеря для «Зенита»

Сергей Елевич прокомментировал травму Ксавьера Муна.

«Это очень серьезная потеря для «Зенита». Не хочу сказать, что он играет в команде первую скрипку, но Мун – реально очень сильный игрок.

Он хорошо вписался в состав «Зенита». И результативность у него всегда очень приличная, что говорит о мастерстве и стабильности. Очень жаль, что он столько пропустит», – заявил эксперт.

Разыгрывающий питерцев выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

В ноябре Мун был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых в среднем набирал по 13,5 очка, 5,0 передачи и 4,0 подбора.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЕдиная лига ВТБ
Ксавьер Мун
Сергей Елевич
logoЗенит
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