Сергей Елевич о травме Ксавьера Муна: «Это очень серьезная потеря для «Зенита»
Сергей Елевич прокомментировал травму Ксавьера Муна.
«Это очень серьезная потеря для «Зенита». Не хочу сказать, что он играет в команде первую скрипку, но Мун – реально очень сильный игрок.
Он хорошо вписался в состав «Зенита». И результативность у него всегда очень приличная, что говорит о мастерстве и стабильности. Очень жаль, что он столько пропустит», – заявил эксперт.
Разыгрывающий питерцев выбыл до конца сезона из-за травмы колена.
В ноябре Мун был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых в среднем набирал по 13,5 очка, 5,0 передачи и 4,0 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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