Сергей Елевич о травме Ксавьера Муна: «Это очень серьезная потеря для «Зенита»

Сергей Елевич прокомментировал травму Ксавьера Муна.

«Это очень серьезная потеря для «Зенита ». Не хочу сказать, что он играет в команде первую скрипку, но Мун – реально очень сильный игрок.

Он хорошо вписался в состав «Зенита». И результативность у него всегда очень приличная, что говорит о мастерстве и стабильности. Очень жаль, что он столько пропустит», – заявил эксперт.

Разыгрывающий питерцев выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

В ноябре Мун был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых в среднем набирал по 13,5 очка, 5,0 передачи и 4,0 подбора.