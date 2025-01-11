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Сергей Елевич: «У «Зенита» не было никакой защиты. 117 очков – это слишком»

Сергей Елевич заявил, что «Зенит» очень плохо сыграл в защите против «Локо».

«У «Зенита» просто не было никакой защиты, очень плохо сыграли. Пропустили 117 очков – это слишком, так нельзя. «Локомотив» же сыграл прекрасно.

Но больше всего мне понравилось то, что весомый вклад в победу краснодарской команды внесли российские игроки. И то, что «Локомотив» победил «Зенит» на его площадке — важный момент с учетом сложной логистики краснодарцев», — сказал заслуженный тренер России.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде переиграл санкт-петербургский «Зенит» со счетом 117:98.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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logoЛокомотив-Кубань
Сергей Елевич
logoЕдиная лига ВТБ
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