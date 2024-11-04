XXXIX чемпионат СССР, сезон-1971/72. Гомельский – «золото» Союза. Кондрашин – триумфатор Олимпиады

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Глава из только что вышедшей в Москве по заказу Единой лиги ВТБ книги.

Главные события в баскетболе

Впервые в истории сборная СССР становится олимпийским чемпионом, США – на втором месте, Куба – на третьем. События, происходившие в финальном матче Олимпийских игр в Мюнхене, отражены в фильме «Движение вверх».

В олимпийский год советские клубы отказываются от участия в еврокубках. В наше отсутствие трофеи достаются итальянским клубам: Кубок европейских чемпионов – «Иньису», Кубок кубков – «Симменталю».

Чемпионат страны четвертый раз подряд выигрывает ЦСКА, ленинградский «Спартак» третий раз подряд получает серебряные медали, киевский СКА, и это неожиданность, завершает турнир с бронзовыми медалями. В финальной серии Кубка СССР ЦСКА берет верх над киевским «Строителем» – 2-1.

9 апреля 1972 года в Вильнюсе, в последний день чемпионата СССР, форвард «Динамо» (Тбилиси) Михаил Коркия, набрав 52 очка (новый рекорд первенств страны), помог своей команде обыграть «Строитель» (Киев) – 123:96 и занять четвертое место. 9 сентября 1972 года в Мюнхене, в финале Олимпиады, Михаил Коркия, выключив из игры лучшего центрового соперников, помог сборной СССР обыграть США – 51:50 и стать олимпийским чемпионом. На фото: Коркия мчится в атаку, опережая Джеймса Форбса (№ 10). Рядом Иван Едешко и арбитр Артеник Арабаджан

НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ ХИТРЕЦУ КОНДРАШИНУ

XXXIX ЧЕМПИОНАТ СССР (ВЫСШАЯ ЛИГА), как и предыдущий, прошел в три круга. Только сначала сыграли в два круга с разъездами, а последний, решающий, организовали в Каунасе и в Вильнюсе.

Девять команд из предыдущего первенства: ЦСКА, «Спартак», «Жальгирис», московское «Динамо», «Строитель», «Калев», тбилисское «Динамо», ГПИ, киевский СКА плюс победитель чемпионата первой лиги «Статиба» из Вильнюса начали 27-матчевый путь 25 ноября.

Накануне почти все тренеры, говоря о планах, пожелали себе остаться в высшей лиге и избежать травм. Даже Владимир Кондрашин, главный тренер «Спартака», сказал, что будет доволен местом в первой пятерке. И только Александр Гомельский из ЦСКА заявил: «Надеемся на золото». В самом деле, сохранив чемпионский состав, армейцы еще и усилились мощным форвардом Петраковым.

Первая победа досталась ЦСКА в красивой битве с московским «Динамо». Команда Евгения Гомельского за 100 секунд до конца вела 89:86. Однако штрафные броски, назначенные за фолы Сидякина и Блика, были уверенно реализованы Беловым и Кульковым. ЦСКА выиграл – 90:89. После чего чемпионы уверенно одержали еще пять побед подряд, в том числе в Киеве над СКА (103:68), «Строителем» (72:59) и дома над тбилисским «Динамо» (97:66).

Москва. Матч XXXIX чемпионата СССР ЦСКА – СКА (Киев). Разыгрывающий киевлян Зураб Хромаев (будущий тренер сборной СССР), которого опекают Сергей Белов и Алжан Жармухамедов (№ 12), вместе с партнерами сотворил главную сенсацию чемпионата, взлетев на третье место

Под Новый год, как и в предыдущем чемпионате, армейцев ждала встреча со «Спартаком». А ленинградская команда (ох, и умел же Кондрашин сбивать с толку соперников своими заявлениями) выиграла за месяц аж 7 матчей! Правда, пришлось помучиться с «Жальгирисом» в Каунасе (64:63, Паулаускас в конце игры получил тяжелую травму и выбыл до конца чемпионата), со «Строителем» (64:61) и с ГПИ (71:69) в Ленинграде, с «Динамо» (69:66) в Москве. А главные действующие лица были все те же – А. Белов и Иванов переигрывали своих оппонентов.

И вот они сошлись. Впервые после «золотого матча». ЦСКА и «Спартак». В Москве. 24 декабря. Кульков, С. Белов, Коваленко, Ковыркин, Жармухамедов и Большаков, Федоров, Штукин, А. Белов, Иванов.

Поначалу Ковыркин, по традиции опекавший А. Белова, хорошо делал свою работу. Центровой свой первым мяч забросил лишь на 8-й минуте. Но во втором тайме спартаковский лидер показал себя во всей красе – 18 очков. Другое кольцо также уверенно поражал С. Белов. За 11 секунд до конца при счете 58:58 армеец Едешко после фола А. Белова получил право на два штрафных. Армейцы отказались их пробивать, но результативную атаку провести не смогли. ЦСКА не боялся овертайма, поскольку сохранил всех своих лидеров, а вот ленинградец Иванов уже выбыл, у А. Белова же было 4 фола. Но пятиминутку выиграл «Спартак» – 6:5, а с ней и весь матч – 64:63.

До Нового года обе команды одержали еще по одной победе (ЦСКА над «Жальгирисом» – 86:80, «Спартак» над тбилисским «Динамо» – 90:73) и отправились на месячные каникулы, за исключением игроков сборной, которой предстояло участие в Межконтинентальном кубке.

После возвращения из Сан-Паулу московские армейцы с трудом обыграли «Калев» – 68:66 (28:35), команду выручил Едешко. Завершился первый круг в начале февраля 1972 года.

Таблица чемпионата выглядела, скажем так, странно:

«Спартак» – 9-0, ЦСКА – 8-1, «Калев», «Динамо» М, «Строитель» – 5-4, «Динамо» Тб, «Жальгирис» – 4-5, СКА К – 3-6, ГПИ – 2-7, «Статиба» – 0-9. Уж слишком сильно все отстали от лидеров всего за 9 туров.

РЕВАНШ В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь стоит напомнить, что «Жальгирис» остался без травмированного Паулаускаса, заболел Шидлаускас, пять матчей пропустил центровой Юркшайтис.

Что в тбилисском «Динамо» завершили карьеру Лежава (во втором круге он объявится в ГПИ) с Мосешвили, а в московском «Динамо» – ветераны Петров с Никитиным.

Что по состоянию здоровья не смог больше тренировать «Калев» Илмар Куллам, его сменил Хейно Кревальд, которому стал помогать Иоанн Лысов. Завершил карьеру центровой Лепметс.

Что в «Строителе» несколько матчей из-за болезни пропустил Поливода.

После возобновления чемпионата «Спартак» и ЦСКА продолжили победное шествие. Москвичи вновь уверенно набирали очки, «Спартаку» же предстоял тяжелейший выезд в Тбилиси, где он мог проиграть, но выиграл.

Сначала у «Динамо» – 73:72. Саканделидзе и Коркия при поддержке 8000 зрителей провели весь матч почти без замен. Кондрашин выпустил травмированного Белова за 7 минут до конца, когда с 5 фолами выбыли Юмашев, Штукин и Большаков. В концовке при счете 69:69 на две атаки Иванова хозяева ответили точным броском Угрехелидзе и лишь одним штрафным Коркия. Затем в овертайме спартаковцами был обыгран ГПИ – 62:58.

23 февраля в Ленинграде на глазах шеститысячного «Юбилейного» состоялась новая встреча лидеров. Ключевым стало соперничество центровых – Андреева и Белова. Москвич вышел на площадку только на восьмой минуте, поначалу очков не набирал, но Белов в борьбе с ним заработал аж четыре фола. Вот тогда-то Андреев и разошелся – принес команде 21 очко, С. Белов добавил 16, Коваленко – 10, Жармухамедов – 9, Кульков – 8. В «Спартаке» самым результативным был Иванов – 20 очков, у А. Белова – 10. Армейцы победили – 68:62 (31:32) и по потерянным очкам сравнялись с ленинградцами.

А дальше лидеры продолжили собирать победы. Вторая часть второго круга труднее оказалась для ЦСКА. Сначала чемпион отправился в Прибалтику (обыграл «Калев» – 92:77, «Жальгирис» – 87:68 и «Статибу» – 84:77). Затем – на два матча в Тбилиси. Там едва справился с ГПИ. Невероятные студенты всю игру провели впятером! Бичиашвили (28 очков), Дзидзигури (21), Алтабаев (18), Чхиквадзе (16) и Глурджидзе (0) за три минуты до сирены уступали – 71:82, но выдали фантастическую концовку – 12:2, и проиграли самый мизер – 83:84. С «Динамо» армейцам было проще – 86:69.

Спартаковцы завершили второй круг непростой поездкой в Киев, где взяли верх над «Строителем» – 67:63 и СКА – 81:60. В «Спартаке» появился перешедший из «Уралмаша» 20-летний центровой Иван Дворный, который стал лучшим бомбардиром в этих двух матчах (21 и 16 очков).

Теперь турнирная таблица выглядела так:

ЦСКА – 17–1 (второй круг – 9-0), «Спартак» – 17-1 (8-1), «Строитель» – 9-9 (4-5), СКА К – 8-10 (5-4, в том числе 5 побед подряд), «Динамо» Тб – 8-10 (4-5), «Калев» – 8-10 (3-6), «Жальгирис» – 7-11 (3-6, в том числе 5 поражений подряд), «Динамо» М – 7-11 (2-7), ГПИ – 5-13 (3-6), «Статиба» – 4-14 (4-5).

Другая неожиданность чемпионата – седьмое место киевского «Строителя», одного из лидеров баскетбола начала 70-х. Однако во встречах с земляками из СКА – Василием Окипняком (№ 10) и Юрием Егоровым (№ 11) – «строители» Альберт Вальтин (с мячом) и Сергей Коваленко одержали три победы

В общем, в третьем круге предстояла крутая битва за бронзовые медали с участием шести команд. А ЦСКА и «Спартак» должны были разыграть титул.

РОКОВАЯ ПОДНОЖКА ОТ «ЖАЛЬГИРИСА»

После двухнедельной паузы команды собрались в Каунасе. Гонка лидеров возобновилась с новой силой. Следим.

30 марта. ЦСКА – «Строитель» – 82:63. Поливода снова болел, второй центровой киевлян С. Коваленко получил травму. «Спартак» – «Динамо» М – 70:57. Динамовцы заявили на третий круг великого Геннадия Вольнова и 19-летнего Владимира Жигилия.

31 марта. ЦСКА – «Динамо» М – 96:67. Вольнов против своих бывших набрал 6 очков. «Жальгирис» – «Спартак» – 67:59. Дома литовский клуб без Паулаускаса сыграл лучший матч года. Линкявичус (15 очков), Вензбергас (13) и Жукаускас (12), кажется, заявили о своих претензиях на бронзу. Тем более, что заканчивался чемпионат в Литве. ЦСКА вырвался на очко вперед.

1 апреля. ЦСКА – СКА К – 86:62. «Спартак» – ГПИ – 90:66.

2 апреля. ЦСКА – «Жальгирис» – 87:64 (Белов – 23 очка). «Спартак» – «Статиба» – 77:71. Команды переехали в Вильнюс.

4 апреля. ЦСКА – «Калев» – 82:80. Вновь эстонцы (Крикун, Таммисте, Липсо, Томсон и Салуметс – все игроки сборной СССР разных лет) устроили битву с армейцами. Суперматч выдал С. Белов – 32 очка. «Спартак» – «Строитель» – 76:47!

5 апреля. ЦСКА – «Динамо» Тб – 92:66. «Спартак» – «Калев» – 69:60.

6 апреля. ЦСКА – «Статиба» – 91:68. «Спартак» – СКА К – 64:52.

8 апреля. ЦСКА – ГПИ – 88:70. «Спартак» – «Динамо» Тб – 92:56.

9 апреля. ЦСКА – «Спартак». Или нас снова ждал «золотой матч», если побеждают ленинградцы. Или ЦСКА – чемпион.

По большому счету, серьезной борьбы не получилось. Армейцы, не обращая внимания на фолы, по очереди отправляли Ковыркина, Коваленко и Петракова на нейтрализацию А. Белова. И своего добились. Лидер «Спартака» за 34 минуты принес своей команде всего 10 очков. У ЦСКА Андреев набрал 26 очков (за 35 минут), С. Белов – 23 (37’), Жармухамедов – 14 (29’), Едешко – 10 (23’), Милосердов – 6 (20’), Коваленко – 2 (14’), Кульков – 0 (20’), Иллюк – 0 (9’), Ковыркин – 0 (8’), Петраков – 0 (5’). ЦСКА победил 81:58 и вновь стал чемпионом страны.

Капитан и лучший бомбардир ЦСКА Сергей Белов в чемпионате-1971/72 лишь пять раз в 27 матчах набирал меньше 10 очков

За бронзу боролись шесть команд, которые хаотично выигрывали друг у друга на протяжении всего чемпионата. Если не учитывать матчи с двумя лидерами и двумя аутсайдерами, то в воображаемом «турнире шести» получился такой расклад: «Калев» – 9-6, «Динамо» Тб, «Строитель», «Динамо» М – 8-7, СКА К – 7-8, «Жальгирис» – 5-10.

В итоге третье место за тур до конца, и это сенсация, занял киевский СКА, который годом ранее был девятым, и которому после первого круга прочили борьбу за выживание. Конечно, команде помогли два бывших центровых сборной СССР Окипняк и Сушак, умелый снайпер Салухин и вернувшиеся в клуб чемпионы мира 1967 года Чечура и Нестеров.

Удивительный был чемпионат: бронзовые медали получила команда, у которой поражений оказалось больше, чем побед.

ЦСКА – 26-1 (третий круг – 9-0), «Спартак» – 24-3 (7-2), СКА К – 13-14 (5-4), «Динамо» Тб – 13-14 (5-4), «Калев» – 12-15 (4-5), «Жальгирис» – 12-15 (5-4), «Строитель» – 11-16 (2-7, в том числе 6 поражений подряд на финише), «Динамо» М – 11-16 (4-5), ГПИ – 7-20 (2-7), «Статиба» – 6-21 (2–7).

Самой результативной командой стал ЦСКА – 85,6 очка за игру, «Спартак» (71,2) – на седьмом месте. Зато ленинградцы лучше всех защищались – 62,0, московские армейцы (68,5) – вторые.

Турнир первой лиги выиграли РТИ (Минск) и «Автомобилист» (Ворошиловград) – они и заменят на будущий год ГПИ и «Статибу».

XXIX чемпионат СССР. Высшая лига. Первый круг. 25-28 декабря 1971. Второй круг. 3 февраля – 14 марта 1972. Третий круг. 30 марта – 8 апреля 1972.

ЦСКА – чемпион страны-1971/72 (слева направо): верхний ряд – Сергей Белов, Николай Ковыркин, Евгений Коваленко, Виктор Петраков, Виктор Викторов, Владимир Андреев, Алжан Жармухамедов; нижний ряд – Вадим Капранов, Владимир Иллюк, главный тренер Александр Гомельский, Валерий Милосердов, Александр Кульков, Иван Едешко. Также на площадку выходили (нет на фото) Сергей Ястребов и Борис Субботин

«Спартак» (Ленинград) – второй призер: Александр Белов, Леонид Иванов, Евгений Волчков, Валерий Федоров, Владимир Арзамасков, Юрий Штукин, Анатолий Юмашев, Иван Рожин, Александр Большаков, Игорь Быков, Иван Дворный, Андрей Макеев, Вячеслав Кривощеков, Владимир Яковлев. Главный тренер – Владимир Кондрашин.

СКА (Киев) – третий призер: Василий Окипняк, Зураб Хромаев, Николай Сушак, Евгений Филозоф, Алексей Чугунов, Геннадий Чечура, Рудольф Нестеров, Юрий Егоров, Владимир Салухин, Анатолий Николаев, Анатолий Гузачев, Вадим Новиков, Борис Дербенцев, Евгений Шутов. Главный тренер – Александр Леонов.

Итоговая классификация XXIX чемпионата СССР. Высшая лига. 1. ЦСКА (Москва). 2. «Спартак» (Ленинград). 3. СКА (Киев). 4. «Динамо» (Тбилиси). 5. «Калев» (Тарту). 6. «Жальгирис» (Каунас). 7. «Строитель» (Киев). 8. «Динамо» (Москва). ГПИ (Тбилиси). 10. «Статиба» (Вильнюс). Первая группа класса «А». 11. РТИ (Минск). 12. «Автомобилист» (Ворошиловград). 13. СКА (Рига). 14. «Авангард» (Донецк). 15. «Труд» (Краснодар). 16. СКИФ (Ереван). 17. «Уралмаш» (Свердловск). 18. «Политехник» (Кишинев). 19. «Красный котельщик» (Таганрог). 20. ВЭФ (Рига). 21. «Локомотив» (Алма-Ата). 22. «Аэрофлот» (Москва). 23. АзИНХ (Баку). 24. «Буревестник» (Москва). Вторая группа класса «А». 25. «Спартак» (Николаев). 26. СКА (Ленинград). 27. «Университет» (Ташкент). 28. «Труд» (Московская обл). 29. «Буревестник» (Фрунзе). 30. «Динамо» (Душанбе). 31. «Алмаз» (Москва). 32. «Захмет» (Ашхабад).

ПЕРВЫЙ КУБОК ЦСКА

Пока сборная готовилась к Олимпийским играм, Федерация решила провести VII РОЗЫГРЫШ КУБКА СССР. Как всегда, массовость этого турнира была невероятная. На предварительном этапе (в мае) прошли соревнования в городах и республиках. Победители образовали семь зон. Отметим события, не вошедшие в статистическую сводку.

Во второй зоне, Грузию представлял ГПИ, победивший в отборе тбилисское «Динамо», но сильнее всех был СКИФ (Ереван). В третьей зоне (от которой в финал выходили две команды), честь Латвии защищала рижская команда рыболовецкого колхоза «9 Мая», которая в республиканском розыгрыше обыграла СКА и ВЭФ. Но в межрегиональном турнире ожидаемо ставшая аутсайдером. В четвертой зоне в Кубке Украины победил киевский «Строитель», который в полуфинале в двух овертаймах выиграл у СКА, а в финале – всего одно очко у ворошиловградского «Автомобилиста». Из пятой зоны в четвертьфинал вышел «Труд» из Подмосковья – он по очереди одолел «Труд» (Краснодар), «Уралмаш» (Свердловск) и «Красный котельщик» (Таганрог).

В седьмой зоне, в Кубке Москвы, в 1/4 финала встречались «Локомотив» – Ворошиловский район, ЦСКА – «Спартак», «Алмаз» – Ждановский район, «Динамо» – «Буревестник». В полуфинале: ЦСКА – «Локомотив», «Динамо» – «Алмаз». В финале Александр Гомельский выиграл у Евгения Гомельского (ЦСКА – «Динамо») – 108:96 и получил право представлять столицу в Кубке страны.

Игры четвертьфинальной стадии прошли в два круга с разъездами. В первой группе ленинградский «Спартак» снялся с турнира. Видимо, Владимир Кондрашин был очень занят подготовкой к Олимпиаде.

В итоге в финал вышли ЦСКА и киевский «Строитель».

9 августа в Киеве состоялся первый финальный матч. ЦСКА играл без уехавших в сборную Белова, Жармухамедова и Едешко, а также Андреева, получившего тяжелейшую травму колена. Пришлось армейцам включать в заявку дублеров. Героем матча стал центровой (217 см) киевлян С. Коваленко (33 очка), стараниями Ястребова и Петракова москвичи уступили всего два очка – 79:81.

12 августа помочь попавшему в трудную ситуацию родному клубу вышел Андреев. В паре с Петраковым в ответном матче в Москве они переиграли грозный дуэт киевлян С. Коваленко-Поливода. Общий счет – 100:72, в серии – 1-1. И, согласно регламента, на завтра был назначен третий матч.

Он проходил по иному сценарию. Поначалу активность киевских центровых принесла успех гостям – они повели 23:22. Но затем разыгрались армейские «малыши» Милосердов (28 очков) и Ястребов (19), которые были хороши в атаке и безупречны в защите. Удачно действовали в эпизодах Андреев, Ковыркин и Петраков. В итоге – 98:76. ЦСКА первый раз в своей истории выиграл Кубок страны.

ГЕННАДИЙ ВОЛЬНОВ, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

Свой последний матч в большом спорте Геннадий Вольнов сыграл в Мюнхене – это был финал Олимпиады-1972. После чего стал самым титулованным баскетболистом мира – золото, два серебра и бронза Олимпийских игр.

Справедливо. По заслугам.

Всего пару минут сыграл в финале олимпийского турнира Геннадий Вольнов (в центре № 13), но задачу, поставленную Кондрашиным – не дать забить Майклу Бэнтому (№ 7) – выполнил

А ведь этой чемпионской медали могло и не быть после того как Арменак Алачачян в январе 1970-го уволил Вольнова из ЦСКА, а Александр Гомельский в апреле того же года расстался с ним в сборной.

В сезоне-1970/71 Вольнов и его давний соратник по ЦСКА Юрий Корнеев выступали за московский «Буревестник» в чемпионате второй лиги. Там едва не сотворили сенсацию, выйдя в финальную шестерку и в остром соперничестве уступив «Статибе» выход в высшую лигу.

А в начале 1972-го жизнь Вольнова круто изменилась. Он оказался в московском «Динамо»!

Евгений Гомельский, главный тренер «Динамо»: «Кондрашин обратился. Сказал, что возвращает Гену в сборную, что ему нужна игровая практика, и потому попросил взять в «Динамо». Да, брат убрал его из сборной. А я горжусь, что помог вернуться.

Вольнов совершил революцию в отечественном баскетболе. Он доказал, что баскетболисты ростом два метра могут и должны играть не только вблизи кольца, но и уходить в поле. Потом так стали играть Мышкин, Тараканов…

И человек был исключительный. Никогда у него не было ни проблем с таможней, ни с дисциплиной. Ну как я мог отказать такому выдающемуся игроку и человеку!»

Александр Сидякин, игрок сборной и «Динамо»: «Мы очень удивились, когда Гена появился у нас в команде. Заиграл сразу, словно и не было перерыва. Он был невероятно талантлив. Природа наградила его способностью постоянно находиться в тонусе, а кому-то для этого надо поддерживать себя тренировками. Он вышел, осмотрелся, да как взорвется! И под своим щитом все забирает, и чужое кольцо без промаха атакует. В свое время в ЦСКА он наставлял меня как старший товарищ, мол, старайся, молодой, мне в твои годы столько времени не давали. Используй свой шанс».

21 апреля 1964. Москва. Дворец спорта в Лужниках. На глазах 16 тысяч зрителей сборная СССР впервые за 7 лет американо-советского соперничества обыгрывает дома сборную США – 82:65. В атаке Геннадий Вольнов, который в этом матче наберет 14 очков

Евгений Коваленко, игрок ЦСКА и сборной: «Конечно все мы несказанно обрадовались, когда Гена вышел против нас за «Динамо». Ничего не потерял. Потом мы вместе играли за сборную СССР с американцами, так он очень прилично в тех матчах смотрелся. Правильное решение принял Кондрашин».

Владимир Андреев, игрок ЦСКА и сборной: «В конце мая, на сборах, Кондрашин подозвал меня и Гену. И, обращаясь к Вольнову, хитро так спросил: «Ну что, будешь в Мюнхене давать пас Андрееву в нужную руку?» – «Конечно!». Так мы узнали, что едем на Олимпиаду. Но вскоре я получил травму, а Гена через три месяца – свою главную награду».

1 августа 1963. Москва. Дворец спорта. Только что ЦСКА нанес поражение в третьей игре финала Кубка чемпионов мадридскому «Реалу» – 99:80. С «Серебряной корзиной» Виктор Зубков и герой матча (26 очков) Геннадий Вольнов (№ 13)

8 октября 1967. Хельсинки. Пьедестал почета чемпионата Европы. Капитаны команд-призеров (слева направо): Франтишек Конвичка (Чехословакия) – второе место, Геннадий Вольнов (СССР) – первое место, Мечислав Лопатка (Польша) – третье место

Однажды, в начале 90-х, готовилось интервью с Геннадием Вольновым. Неожиданно Вольнов спросил: «А знаете, какую игру я считаю лучшей, придуманной человечеством? – Конечно, баскетбол, – осторожно ответил я, чувствуя подвох. – А вот и нет. Американский футбол. Когда вы поймете правила, обязательно со мной согласитесь»…

Такой вот был первый четырехкратный олимпийский медалист-баскетболист, один из лучших в истории этой игры Геннадий Вольнов.

Потом обладателем четырех олимпийских медалей стал Сергей Белов и гораздо позже – американец Кармело Энтони. Но это уже совсем другая история.

Геннадий Георгиевич Вольнов родился 28 ноября 1939 в Москве. 201 см. Легкий форвард. Заслуженный мастер спорта (1964).

Играл за московские клубы «Спартак» – 1957-1958, ЦСКА – 1958-1970, «Буревестник» – 1970-1971, «Динамо» – 1972.

7-кратный чемпион СССР (1960-1962, 1964-1966, 1969). Двукратный победитель Спартакиады народов СССР (1959, 1963 – сборная Москвы).

3-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов (1961, 1963, 1969). Третий призер «Финала четырех» Кубка европейских чемпионов (1966).

Номинант на включение в список 35 величайших игроков в истории Евролиги (2008).

За сборную СССР провел 295 матчей (1959-1970, 1972).

Первый матч – 2 мая 1959 (контрольный) против сборной Венгрии (58:61, 3 очка) в Будапеште.

Олимпийский чемпион (1972), второй (1960, 1964) и третий призер Олимпиады (1968). Чемпион мира (1967), третий призер чемпионата мира (1963). 6-кратный чемпион Европы (1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969).

Лучшая результативность – 28 очков против сборной Бразилии (78:74) на чемпионате мира в Уругвае (3 июня 1967). В 95 официальных матчах за сборную СССР набрал 916 очков (9,6 в среднем). Последний матч – 9 сентября 1972 против сборной США (51:50, 0 очков) в финале Олимпиады в Мюнхене.

Скончался 15 июля 2008 в Москве.

Сезон сборной

Контрольные матчи: +4-0. Каунас (январь, +2-0), Югославия (май, +1-0), ФРГ (июнь, +1-0).

Межконтинентальный кубок. Сан-Паулу. 27-29 января. 2 место: +2-1.

Турне США по СССР. Москва, Киев. 22-25 апреля. +2-1.

Турнир в Белграде. 1-3 мая. 3 место: +1-2.

Турнир в Любляне. 5-7 мая. 1 место: +3-0.

Предолимпийская неделя. Мюнхен. 30 июня – 2 июля. 1 место: +3-0.

Кубок Гагарина. Тбилиси. 25-29 июля. 1 место: +5-0.

Турнир в Мессине (Италия). 3-5 августа. 1 место: +3-0.

Турнир в Катании (Италия). 7-9 августа. 1 место: +3-0.

XX Олимпийские игры. Мюнхен. 27 августа – 9 сентября. 1 место: +9-0.

Больше всего матчей сыграли: Едешко, Болошев – 39, С. Белов, Жармухамедов – 38.

ТРИ СЕКУНДЫ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ЛЕГЕНДОЙ

Олимпийский сезон сборная начала в Сан-Паулу, где выиграла Межконтинентальный кубок. Бросок, который в матче с советской командой оказался для Бразилии победным (65:64), был сделан через пару секунд после окончания матча. Однако жесты судей, отменивших это попадание, не возымели действий из-за обезумевшей толпы местных фанатов, выскочивших на площадку. Никто не стал с ними связываться. Мы заняли второе место по разности очков между США, СССР и Бразилией.

Накануне предолимпийской недели пять советских суперзвезд – С. Белов, А. Белов, Едешко, Жармухамедов и Паулаускас – с 17 по 23 июня в составе сборной Европы провели серию из четырех матчей против сборной США. Во всех победили. Так ФИБА отметила свое 40-летие.

Про легендарные олимпийские три секунды, кажется, все написано и все рассказано. Но по-прежнему открываются какие-то детали. Вот три фото, сделанные 9 сентября в Мюнхене в конце финального матча СССР – США – 51:50.

1. Преждевременная радость американской команды. Сразу два судьи за столиком (не только генсек ФИБА Уильям Джонс) показывают три пальца – играть еще три секунды

2. А вот и Уильям Джонс (слева) – с тремя пальцами

3. В воздухе Сергей Белов (№ 10), Александр Белов (№ 14) и «золотой» мяч, только что заброшенный в американское кольцо

ХХ Олимпийские игры. Мюнхен. 27 августа – 9 сентября 1972. Группа «В». 1. СССР: Сенегал – 94:52, ФРГ – 87:63, Италия – 79:66, Польша – 94:64, Пуэрто-Рико – 100:87, Филиппины – 111:80, Югославия – 74:67. +7-0. 1/2 финала: Куба – 67:61. Финал: США – 51:50.

9 сентября. В самом начале второго тайма матча СССР – США центровые Дуайт Джонс (№ 9) и Александр Белов (№ 14) обменяются точными бросками и счет станет – 28:23

Сборная СССР – олимпийский чемпион (слева направо): стоят – Алжан Жармухамедов (70 очков/8 матчей), Геннадий Вольнов (43/7), Анатолий Поливода (78/8), Сергей Коваленко (18/7), Александр Белов (115/8), Иван Дворный (41/7), Александр Болошев (34/9); нижний ряд – Модестас Паулаускас (100/9), Михаил Коркия (45/9), Зураб Саканделидзе (38/9), Иван Едешко (49/9), Сергей Белов (126/9). Главный тренер – Владимир Кондрашин, тренер – Сергей Башкин (нет на фото)

Михаил Коркия

Через неделю после победы «Советский спорт» сообщил: «За выдающиеся достижения на Олимпиаде Александру Белову, Александру Болошеву, Ивану Едешко и Михаилу Коркия присвоено высокое звание «заслуженный мастер спорта».

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

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