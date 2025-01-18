Вембаньяма опережает 90% игроков в истории НБА по блок-шотам. Француз проводит второй сезон в лиге

Виктор Вембаньяма продолжает демонстрировать уникальные защитные способности.

Бигмен «Сперс» набрал 19 очков, 12 подборов и 6 блок-шотов в матче с «Гризлис» (112:140).

Теперь Виктор опережает 90% игроков в истории НБА по количеству блок-шотов. На его счету на данный момент 397. 21-летний француз проводит второй сезон в лиге.

В этом сезоне Вембаньяма в среднем набирает 24,7 очка, 10,7 подбора, 3,7 передачи, 1,1 перехвата и 4,0 блок-шота за игру.

В дебютном сезоне Вемби совершал по 3,6 блок-шота за игру.