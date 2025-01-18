Вембаньяма опережает 90% игроков в истории НБА по блок-шотам. Француз проводит второй сезон в лиге
Виктор Вембаньяма продолжает демонстрировать уникальные защитные способности.
Бигмен «Сперс» набрал 19 очков, 12 подборов и 6 блок-шотов в матче с «Гризлис» (112:140).
Теперь Виктор опережает 90% игроков в истории НБА по количеству блок-шотов. На его счету на данный момент 397. 21-летний француз проводит второй сезон в лиге.
В этом сезоне Вембаньяма в среднем набирает 24,7 очка, 10,7 подбора, 3,7 передачи, 1,1 перехвата и 4,0 блок-шота за игру.
В дебютном сезоне Вемби совершал по 3,6 блок-шота за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем