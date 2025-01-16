Джа Морэнт о данке через Вембаньяму: «Еще один парень под кольцом»
Джа Морэнт прокомментировал незасчитанный данк через Виктора Вембаньяму.
Джа Морэнт: «Мяч не засчитали, так что данка не было. Я не слышу свисток, когда иду на кольцо».
Репортер: «Когда ты увидел Вемби и увидел возможность...»
Джа Морэнт: «Еще один парень под кольцом. Я забивал сверху через многих людей. Он не станет исключением. Если ты стоишь под кольцом, я попробую забить через тебя в такой ситуации».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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