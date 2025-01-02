Эрик Споэльстра объяснил, почему Джимми Батлер не выходил на площадку в 4-й четверти матча с «Пеликанс»

Эрик Споэльстра прояснил спорную ситуацию с Джимми Батлером.

Главный тренер «Майами » объяснил, почему не выпускал на площадку лидера команды Джимми Батлера в четвертой четверти победного матча с «Новым Орлеаном».

Батлер, который фигурирует в слухах про обмен, вернулся в состав после травмы.

«13 дней – это долгий срок. Я зашел в четвертую четверть с пятеркой, которая действовала наиболее продуктивно, и наблюдал, сможет ли это сочетание завершить начатое», – заявил Споэльстра .

Батлер набрал 9 очков за 25 минут.