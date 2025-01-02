Эрик Споэльстра объяснил, почему Джимми Батлер не выходил на площадку в 4-й четверти матча с «Пеликанс»
Эрик Споэльстра прояснил спорную ситуацию с Джимми Батлером.
Главный тренер «Майами» объяснил, почему не выпускал на площадку лидера команды Джимми Батлера в четвертой четверти победного матча с «Новым Орлеаном».
Батлер, который фигурирует в слухах про обмен, вернулся в состав после травмы.
«13 дней – это долгий срок. Я зашел в четвертую четверть с пятеркой, которая действовала наиболее продуктивно, и наблюдал, сможет ли это сочетание завершить начатое», – заявил Споэльстра.
Батлер набрал 9 очков за 25 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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