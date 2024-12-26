Видео
4

Остин Ривз оформил трипл-дабл (26+10+10) в победном матче с «Уорриорз»

Трипл-дабл Остина Ривза помог «Лейкерс» одолеть «Голден Стэйт».

На счету защитника 26 очков, 10 подборов, 10 передач и 1 перехват при 8 точных из 20 бросков, 4 из 10 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Ривз забросил решающий двухочковый на последних секундах матча, обеспечив победу своей команды со счетом 115:113.

«Готов был расплакаться. Со мной такое нечасто происходит. Самая значимая победа для меня», – рассказал баскетболист на послематчевой пресс-конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
logoНБА
logoЛейкерс
logoГолден Стэйт
logoБаскетбол - видео
logoОстин Ривз
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс (31+10) и Стеф Карри (38+6) устроили дуэль в рождественском матче
8сегодня, 05:15Видео
Леброн Джеймс: «Люблю НФЛ, но Рождество – наш день»
7сегодня, 04:30Видео
Энтони Дэвис получил травму голеностопа в матче с «Голден Стэйт»
5сегодня, 03:59Видео
Рекомендуем
Главные новости
Дрэймонд Грин повалил двух игроков «Лейкерс» и пытался оспорить фол
12 минут назадВидео
НБА. 41 очко Бриджеса помогло «Нью-Йорку» одолеть «Сан-Антонио», Ривз оформил трипл-дабл (26+10+10) в победе «Лейкерс» над «Голден Стэйт» и другие результаты
35322 минуты назад
Леброн Джеймс обошел Дуэйна Уэйда по количеству побед (11) в рождественских матчах
227 минут назад
33 очка и 12 передач Тайриза Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
143 минуты назадВидео
«Леброн и Стеф». Леброн Джеймс ответил на вопрос о лучшем в НБА
сегодня, 05:25
Леброн Джеймс (31+10) и Стеф Карри (38+6) устроили дуэль в рождественском матче
8сегодня, 05:15Видео
Джейлен Браун о поражении от «Сиксерс»: «Слишком легкомысленно отнеслись к матчу»
1сегодня, 04:59
Джоэл Эмбиид: «У нас большой потенциал. Нужно здоровье и немного удачи»
5сегодня, 04:45
Леброн Джеймс: «Люблю НФЛ, но Рождество – наш день»
7сегодня, 04:30Видео
Лука Дончич может выбыть из состава «Далласа» на длительный срок
2сегодня, 04:15
Ко всем новостям
Последние новости
Велимир Перасович: «Шесть побед подряд – это не случайность»
вчера, 20:25
Анна Седокова о Янисе Тимме: «Стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей»
1вчера, 19:05
Андреас Пистиолис о победе над «Автодором» с разницей «+47»: «Разница несправедлива для саратовцев»
вчера, 18:35
Никола Милутинов пропустит матч против «Милана» из-за желудочного гриппа
вчера, 15:55
Эртен Гази перешел из «Фенербахче» в «Динамо Сассари»
вчера, 15:44
Алекс Пойтресс: «Мне нравятся девушки-рэперы. Но это точно не музыка для раздевалки»
вчера, 15:02
«Нью-Йорк» планирует подписать двусторонний контракт с Мэттом Райаном
вчера, 13:46
«Олимпиакос» оштрафован Евролигой на сумму 10 тысяч евро за скандирования болельщиков
вчера, 11:27
О Джи Ануноби подарил всем одноклубникам по «Никс» очки виртуальной реальности Apple Vision Pro
1вчера, 11:07Фото
Тони Джекири из ЦСКА поздравил с Новым годом в валенках
вчера, 09:44Видео
Рекомендуем