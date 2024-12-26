Остин Ривз оформил трипл-дабл (26+10+10) в победном матче с «Уорриорз»
Трипл-дабл Остина Ривза помог «Лейкерс» одолеть «Голден Стэйт».
На счету защитника 26 очков, 10 подборов, 10 передач и 1 перехват при 8 точных из 20 бросков, 4 из 10 трехочковых и 6 из 6 штрафных.
Ривз забросил решающий двухочковый на последних секундах матча, обеспечив победу своей команды со счетом 115:113.
«Готов был расплакаться. Со мной такое нечасто происходит. Самая значимая победа для меня», – рассказал баскетболист на послематчевой пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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