Остин Ривз оформил трипл-дабл (26+10+10) в победном матче с «Уорриорз»

Трипл-дабл Остина Ривза помог «Лейкерс» одолеть «Голден Стэйт».

На счету защитника 26 очков, 10 подборов, 10 передач и 1 перехват при 8 точных из 20 бросков, 4 из 10 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Ривз забросил решающий двухочковый на последних секундах матча, обеспечив победу своей команды со счетом 115:113.

«Готов был расплакаться. Со мной такое нечасто происходит. Самая значимая победа для меня», – рассказал баскетболист на послематчевой пресс-конференции.