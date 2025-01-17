Лу Уильямс: «Если Доновану Митчеллу снова придется играть с «Оклахомой», это будет в финале, так что я бы не стал переживать»

Лу Уильямс прокомментировал поражение «Кавальерс».

Лидер Востока уступил «Оклахоме» во второй встрече со счетом 114:134. Звездный защитник Донован Митчелл снова провел невыразительный матч против первой команды Запада, набрав 8 очков при 3 из 15 с игры.

«Если они снова увидят Шэя Гилджес-Александера , это будет в финале НБА . К этому моменту игра будет совсем другой. Другие планы и подготовка.

Так что на месте Донована Митчелла я бы не стал переживать. К возможной очной встрече в финале он будет в порядке», – заключил Уильямс.