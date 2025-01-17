Лу Уильямс: «Если Доновану Митчеллу снова придется играть с «Оклахомой», это будет в финале, так что я бы не стал переживать»
Лу Уильямс прокомментировал поражение «Кавальерс».
Лидер Востока уступил «Оклахоме» во второй встрече со счетом 114:134. Звездный защитник Донован Митчелл снова провел невыразительный матч против первой команды Запада, набрав 8 очков при 3 из 15 с игры.
«Если они снова увидят Шэя Гилджес-Александера, это будет в финале НБА. К этому моменту игра будет совсем другой. Другие планы и подготовка.
Так что на месте Донована Митчелла я бы не стал переживать. К возможной очной встрече в финале он будет в порядке», – заключил Уильямс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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