Дрю Холидэй о трудностях «Бостона»: «Такое иногда случается, когда не знаешь, в чем проблема»

Дрю Холидэй прокомментировал поражения «Селтикс».

Фаворит сезона уступил в 3 матчах из последних 5.

«Иногда такое происходит. Это случается и в жизни, когда ты не знаешь, в чем именно проблема.

Надо придерживаться стабильности, принимать верные решения, и тогда, через какое-то время, все придет в норму», – заключил защитник в интервью.

«Бостон » проиграл находящемуся в перестройке «Торонто » в последней игре (97:110).