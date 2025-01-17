Дрю Холидэй о трудностях «Бостона»: «Такое иногда случается, когда не знаешь, в чем проблема»
Дрю Холидэй прокомментировал поражения «Селтикс».
Фаворит сезона уступил в 3 матчах из последних 5.
«Иногда такое происходит. Это случается и в жизни, когда ты не знаешь, в чем именно проблема.
Надо придерживаться стабильности, принимать верные решения, и тогда, через какое-то время, все придет в норму», – заключил защитник в интервью.
«Бостон» проиграл находящемуся в перестройке «Торонто» в последней игре (97:110).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ноа Дэлзелл
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