Кристапс Порзингис: «Нужно быть честными с собой. У нас отсутствовали боевой дух и характер»
Кристапс Порзингис раскритиковал команду после поражения от «Торонто».
«Бостон» уступил «Рэпторс» со счетом 97:110.
«У нас отсутствовал боевой дух. Характер. В целом слабое выступление.
Дерьмовое ощущение. Показали плохой баскетбол. Мы в плохой ситуации сейчас, безусловно. Должны реально оценивать положение, посмотреть на себя в зеркале.
Мы не показываем баскетбол своего уровня. У нас плохо с реализацией. Многое идет не по плану, и нужно быть честными с собой, потому что так не должно продолжаться.
Мы знаем, что это пройдет. Но надо уже начинать играть лучше, а не плыть по течению и ждать, что все выправится само собой. Все в наших руках», – заключил центровой.
Порзингис набрал 18 очков, 8 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота за 35 минут на площадке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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