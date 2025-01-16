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Кристапс Порзингис: «Нужно быть честными с собой. У нас отсутствовали боевой дух и характер»

Кристапс Порзингис раскритиковал команду после поражения от «Торонто».

«Бостон» уступил «Рэпторс» со счетом 97:110.

«У нас отсутствовал боевой дух. Характер. В целом слабое выступление.

Дерьмовое ощущение. Показали плохой баскетбол. Мы в плохой ситуации сейчас, безусловно. Должны реально оценивать положение, посмотреть на себя в зеркале.

Мы не показываем баскетбол своего уровня. У нас плохо с реализацией. Многое идет не по плану, и нужно быть честными с собой, потому что так не должно продолжаться.

Мы знаем, что это пройдет. Но надо уже начинать играть лучше, а не плыть по течению и ждать, что все выправится само собой. Все в наших руках», – заключил центровой.

Порзингис набрал 18 очков, 8 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота за 35 минут на площадке.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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