Чарльз Баркли о видео с Фоксом: «Снимай свой ТикТок, пока его не запретили»
Чарльз Баркли отреагировал на ожидаемый запрет TikTok в США.
В воскресенье в США может вступить в силу запрет на использование приложения китайской компании, если только Верховный суд не заблокирует это решение. В стране обеспокоены, что китайское правительство может получить доступ к данным американских пользователей.
Эксперт TNT во время эфира прокомментировал эпизод с прибывшим на арену разыгрывающим «Сакраменто» Де’Аароном Фоксом, который принял участие в записи ролика для социальных сетей клуба.
«Снимай свой ТикТок, пока его не запретили», – произнес член Зала славы баскетбола.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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