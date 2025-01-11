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«Сакраменто» выиграл 6 матчей из 7 после увольнения Майка Брауна

«Кингз» добились результата 6-1 после увольнения главного тренера Майка Брауна.

Команда вновь вернулась к показателю 50% - 19 побед и 19 поражений – и занимает 9-е место в Западной конференции. Примечательно, что «Кингз» выиграли три матча подряд в отсутствие звездного разыгрывающего Де’Аарона Фокса.

На момент увольнения Брауна команда проводила серию из пяти поражений подряд и была на 5 матчей ниже отметки в 50%.

В пятницу «Сакраменто» победил действующего чемпиона «Бостон» со счетом 114:97.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Legion Hoops в соцсети X
logoСакраменто
logoНБА
logoДе'Аарон Фокс
logoМайк Браун
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