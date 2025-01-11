«Сакраменто» выиграл 6 матчей из 7 после увольнения Майка Брауна
«Кингз» добились результата 6-1 после увольнения главного тренера Майка Брауна.
Команда вновь вернулась к показателю 50% - 19 побед и 19 поражений – и занимает 9-е место в Западной конференции. Примечательно, что «Кингз» выиграли три матча подряд в отсутствие звездного разыгрывающего Де’Аарона Фокса.
На момент увольнения Брауна команда проводила серию из пяти поражений подряд и была на 5 матчей ниже отметки в 50%.
В пятницу «Сакраменто» победил действующего чемпиона «Бостон» со счетом 114:97.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Legion Hoops в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем