«Сакраменто» выиграл 6 матчей из 7 после увольнения Майка Брауна

«Кингз» добились результата 6-1 после увольнения главного тренера Майка Брауна.

Команда вновь вернулась к показателю 50% - 19 побед и 19 поражений – и занимает 9-е место в Западной конференции. Примечательно, что «Кингз» выиграли три матча подряд в отсутствие звездного разыгрывающего Де’Аарона Фокса.

На момент увольнения Брауна команда проводила серию из пяти поражений подряд и была на 5 матчей ниже отметки в 50%.

В пятницу «Сакраменто» победил действующего чемпиона «Бостон» со счетом 114:97.