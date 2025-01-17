Стив Балмер с женой пожертвовали 15 млн долларов пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе

Владелец «Клипперс» выделил крупную сумму на благотворительность.

Стив Балмер и его жена Конни пожертвуют 15 миллионов долларов людям, которые пострадали от крупного пожара в Лос-Анджелесе.

Сумма пойдет на удовлетворение неотложных потребностей в еде и жилье для сообщества, а также на поддержку служб быстрого реагирования. Балмеры планируют и дальше выделять деньги на нужды тех, кто оказался вовлечен в чрезвычайную ситуацию.