Стив Балмер с женой пожертвовали 15 млн долларов пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе
Владелец «Клипперс» выделил крупную сумму на благотворительность.
Стив Балмер и его жена Конни пожертвуют 15 миллионов долларов людям, которые пострадали от крупного пожара в Лос-Анджелесе.
Сумма пойдет на удовлетворение неотложных потребностей в еде и жилье для сообщества, а также на поддержку служб быстрого реагирования. Балмеры планируют и дальше выделять деньги на нужды тех, кто оказался вовлечен в чрезвычайную ситуацию.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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