5

Стив Балмер с женой пожертвовали 15 млн долларов пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе

Владелец «Клипперс» выделил крупную сумму на благотворительность.

Стив Балмер и его жена Конни пожертвуют 15 миллионов долларов людям, которые пострадали от крупного пожара в Лос-Анджелесе.

Сумма пойдет на удовлетворение неотложных потребностей в еде и жилье для сообщества, а также на поддержку служб быстрого реагирования. Балмеры планируют и дальше выделять деньги на нужды тех, кто оказался вовлечен в чрезвычайную ситуацию. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
светская хроника
logoСтив Балмер
logoКлипперс
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Харден стал больше спать. 35-летний защитник набирает 21,6 очка и 8,5 передачи на старте сезона
177 декабря 2024, 11:45
Пол Джордж: «Стив Балмер и Лоуренс Фрэнк были потрясающими»
17 ноября 2024, 08:40
Стив Балмер: «Мы хотели, чтобы Пол Джордж остался. Мы сделали ему крупное предложение»
166 ноября 2024, 19:30
Патрик Беверли: «Стив Балмер обещал построить 94 площадки в Лос-Анджелесе за то, что я остался в «Клипперс»
46 ноября 2024, 17:05
Рекомендуем
Главные новости
Премьер-лига. Женщины. «Ника» сыграет с «Надеждой»
6 минут назад
Эргин Атаман отреагировал на ироничное высказывание Пабло Ласо по поводу французского судьи и «Панатинаикоса»
13 минут назад
«Ты играешь в Лего». Айзейя Стюарт подколол Майлза Тернера после матча
120 минут назадВидео
НБА. 40 очков от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Кливленд», «Сакраменто» одолел «Хьюстон» и другие результаты
11431 минуту назад
Ассистент «Олимпиакоса» обвинил «Реал» в давлении на судей
51 минуту назад
Марио Хезоня выразил недовольство судейством в перерыве матча Евролиги с «Олимпиакосом»
сегодня, 06:31
Эмпайр-стейт-билдинг окрасится в бывшие цвета «Нетс» в день, когда клуб выведет из обращения номер Винса Картера
сегодня, 06:18
«Майами» объявил о возвращении формы в стиле Vice
8сегодня, 05:59Фото
Влад Голдин набрал 18 очков и 8 подборов, Мичиган уступил Миннесоте
2сегодня, 05:50
«Зенит» расторгнет контракт с Омари Спеллменом («Перехват»)
7сегодня, 05:38
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Литкабелис» проиграл «Цедевите-Олимпии»
вчера, 20:05
«Голден Стэйт» не хочет расставаться с Джонатаном Кумингой
7вчера, 15:06
Илона Корстин о Матче звезд: «Выбирая wild card, учитывали и достижения в текущем чемпионате»
вчера, 14:45
Донован Клинган пропустит как минимум неделю из-за растяжения
2вчера, 14:13
Факундо Кампаццо – MVP 21-го раунда Евролиги
вчера, 13:51
Велимир Перасович о победе над «Астаной»: «Сегодня главной целью было сохранить интенсивность и концентрацию»
115 января, 19:59
Андреас Пистиолис о победе над МБА-МАИ: «Были очень собраны и мотивированы»
15 января, 19:14
Франц Вагнер о возвращении в строй: «Сейчас необходимо набрать форму»
315 января, 15:10
Андреас Пистиолис: «В последнее время ЦСКА показывает хороший баскетбол»
15 января, 04:20
Костас Папаниколау стал рекордсменом «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге
14 января, 20:25
Рекомендуем